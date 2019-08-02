День десантника отмечают в Вооруженных силах РФ

Праздничные концерты и показательные выступления пройдут в России в честь Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Торжественные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику генералу армии Василию Маргелову на Хорошевском шоссе, позднее такая же церемония пройдет у памятника воинам-десантникам на Суворовской площади. Командование Воздушно-десантных войск почтит память бывших командующих и ветеранов ВДВ на Новодевичьем, Востряковском, Троекуровском, Кунцевском и Воскресенском кладбищах.

Затем празднование переместится в центр столицы. На Красной площади выступит сводный оркестр Воздушно-десантных войск. Также гостей праздника ожидают показательные выступления роты почетного караула Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища и торжественный марш парадных расчетов ВДВ, военно-патриотических клубов десантного профиля и "Юнармии". После парада на Васильевском спуске выступят творческие коллективы военнослужащих этого рода войск.

Праздничный концерт с участием заслуженного артиста России Дениса Майданова , легендарной группы "Голубые береты" и Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск состоится в "Крокус Сити Холле".

Ильин день

Также в пятницу в Москве пройдут мероприятия, посвященные Дню пророка Илии. Из-за совпадения праздников пророк считается небесным покровителем десантников, а также военных летчиков.

Как сообщили в столичном департаменте национальной политики и межрегиональных связей, Ильин день отметят праздничным богослужением в храме Пророка Божия Илии в Китай-городе, крестным ходом из храма до Красной площади и молебна на Лобном месте. "Офицеры, воины и ветераны ВДВ приходят на Ильинку почтить своего небесного покровителя — пророка Божия Илию.

Участники торжества проходят крестным ходом по древней улице и по главной площади столицы. Духовенство молится на Лобном месте, которое в остальное время закрыто для богослужений", — говорится в сообщении на сайте департамента.

В среду председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан освятил икону пророка Божия Илии, которая станет главной иконой Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил России. Она будет храниться в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в честь Воскресения Христова, который должны открыть в Парке культуры и отдыха "Патриот" 9 мая 2020 года в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

В XVI-XVII веках в этот день устраивали крестный ход из Кремля к храму пророка Илии, останавливаясь на Лобном месте для молебна. В настоящее время в Ильин день на Ильинке собираются военнослужащие и ветераны десанта.

В других регионах

Отметят День десантника и в других регионах России.

Одними из первых праздник встретят во Владивостоке. В дальневосточной столице пройдет автопробег "Никто, кроме нас". В нем примут участие ветераны Воздушно-десантных войск и войск специального назначения. Маршрут пробега пройдет от острова Русский через вантовые мосты Русский и Золотой, далее по центральным улицам до парка Победы, где у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, состоится памятный митинг.

В столице ВДВ — Рязани — праздник голубых беретов начнется с молебна во славу города в Успенском соборе Рязанского кремля, после чего состоится возложение цветов к памятнику Маргелову. Центральным мероприятием по традиции станет праздник "Рязань — столица ВДВ" на стадионе "Спартак". Жители города смогут ознакомиться с образцами вооружения и военной техники, а также увидеть показательные выступления десантников по рукопашному бою. Итоговой частью программы станет исполнение гимна ВДВ "Синева".

В Тульской области праздничные мероприятия пройдут на базе 51-го гвардейского парашютно-десантного полка. В программе показательные выступления парашютистов с демонстрацией приемов рукопашного боя, выставка вооружений и полевая кухня, где можно отведать солдатской каши. На смоленском полигоне Завеличье к Дню ВДВ пройдет митинг, после которого там начнется праздничный концерт. Рядом со сценой, по словам организаторов, будет развернута выставка военной техники, вооружения и экипировки.

День ВДВ

Днем создания ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда первые 12 десантников совершили прыжок с борта тяжелого бомбардировщика ТБ-3. Эти прыжки доказали военным необходимость формирования авиадесантируемых подразделений. Под руководством Маргелова в 1960-1970-е годы Воздушно-десантные войска приобрели статус самого мобильного, технически оснащенного и престижного рода войск.

В современной России День ВДВ стал официальным праздником только в 2006 году после соответствующего указа президента России.