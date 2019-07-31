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Военные возвели вторую дамбу у населенного пункта на реке Зея 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
В настоящее время военнослужащие железнодорожного соединения ведут работы в городе Свободный Амурской области.
Военнослужащие Восточного военного округа оказывают помощь по созданию защитных гидротехнических сооружений в трех районах города Свободный Амурской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Ведется сооружение второй дамбы в городе Свободный объемом две с половиной — три тысячи кубов. Примерное расстояние этой дамбы от жилых районов — около 20 метров», — сообщил командир батальона железнодорожного соединения ВВО майор Александр Саликов.
Кроме того, военными возведена защитная дамба в районе улицы Чапаевская.
«Для этого насыпано 6500 куб. метров грунта и уложено более 4500 мешков с песком», — сказано в сообщении военного ведомства.
Также сообщается, что 650 мешков уложили на пути воды в районе базы артели «Спутник».
Ранее командованием Восточного военного округа было принято решение о выделении подразделения железнодорожных войск округа для оказания помощи местному населению в борьбе с паводком на реке Зея.
Для обеспечения работ в городе и его окрестностях задействовано порядка 150 военнослужащих, около 40 единиц техники, в том числе самосвалы, бульдозеры и экскаваторы.
Причиной затопления районов в Приамурье стали муссонные дожди. Они спровоцировали паводок в бассейне реки Зеи и ее крупного притока Селемджи.
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Войска , Катастрофы , Александр Саликов , Министерство обороны , Амурская Область
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