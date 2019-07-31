СМИ: КНДР осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов

КНДР осуществила в среду утром запуск нескольких снарядов. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

По его данным, КНДР "произвела запуск нескольких неопознанных снарядов в среду утром". Других подробностей не сообщается.