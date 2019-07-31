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СМИ: КНДР осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов 

ТАСС + ещё 4 32 минуты назад
Фото: ТАСС
КНДР осуществила в среду утром запуск нескольких снарядов. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.
По его данным, КНДР "произвела запуск нескольких неопознанных снарядов в среду утром". Других подробностей не сообщается.
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Войска , Армия , Оружие , КНДР
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