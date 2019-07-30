Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин 

Lenta.ru + ещё 5 33 минуты назад
Фото: Служба внешней разведки Украины
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни. Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки Украины.
«Из 50 лет работы в разведке половину он отдал службе на руководящих должностях в Первом управлении органов госбезопасности УССР и подготовке молодых украинских разведчиков», — отмечается в сообщении.
Баронин трижды был резидентом советской внешней разведки за границей. Также работал первым заместителем начальника управления разведки в Киеве. Отмечается, что в 1970-х годах Баронин смог получить информацию о новой в то время болезни — лихорадке Эбола.
Последние новости
В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма Порошенко покинул Украину вместе с семьей Опубликованы новые данные о бедности в России
Войска , Происшествия , ФСБ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Паводки в Сибири. Чего ждать от второй волны?2
Порошенко отказался прятаться назло Путину21
США уличили в разработке «убийцы» «Цирконов» РФ26
Назван пункт назначения покинувшего Украину Порошенко46
РФ нашла союзника для военного сотрудничества180
Видео
01:13
На Украине начали борьбу за умы россиян
В мире Украина
00:54
Иран позвал Россию в Ормузский пролив
Армия В мире
01:20
Гергиева освистали в Германии
Общество
00:19
В Москве арестовали участника незаконной акции
Происшествия
03:19
Губернатор отказал жителям в сигаретах после паводка
Общество
03:57
В МЧС ответили на слова о бесполезности тушения пожаров
Происшествия Пожары
00:58
На Украине назвали способ возвращения Крыма
В мире Украина
00:57
Названо имя перевозившего «Бук» из дела MH17
В мире Украина
02:44
Экс-замглавы ФСИН узнал срок
Происшествия
00:27
В США назвали первого заказчика С-500
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение