В ДНР сообщили о бунте украинских морпехов

Замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские морские пехотинцы устроили бунт, требуя улучшения материального обеспечения личного состава. Выступление Басурина опубликовано на YouTube.

Как рассказал Басурин со ссылкой на разведку ДНР, 16 бойцов 36-й бригады морской пехоты Мариупольского направления отказались подчиняться приказам руководства.

Басурин заявил, что в их бригаду уже приехали сотрудники военной прокуратуры и Службы безопасности Украины. По его словам, в отношении 16 морпехов начали расследовании, обвинив их в открытом неповиновении приказам командования, а также призывах к невыполнению приказов.