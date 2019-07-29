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В ДНР сообщили о бунте украинских морпехов 

Рамблер + ещё 16 2 минуты назад
Фото: © AFP 2019 / Anatolii Stepanov
Замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские морские пехотинцы устроили бунт, требуя улучшения материального обеспечения личного состава. Выступление Басурина опубликовано на YouTube.
Как рассказал Басурин со ссылкой на разведку ДНР, 16 бойцов 36-й бригады морской пехоты Мариупольского направления отказались подчиняться приказам руководства.
Басурин заявил, что в их бригаду уже приехали сотрудники военной прокуратуры и Службы безопасности Украины. По его словам, в отношении 16 морпехов начали расследовании, обвинив их в открытом неповиновении приказам командования, а также призывах к невыполнению приказов.
Войска , В мире , Другое , Украина
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