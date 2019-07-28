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Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 9 51 минуту назад
Фото: © AFP 2019 / Anatolii Stepanov
Украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт в Донбассе. Об этом сообщил заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Как выяснила разведка ДНР, бунт устроили военнослужащие первого батальона 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении. Они недовольны бытовыми условиями на передовых позициях. Пехотинцы отказываются выполнять приказы командования и требуют улучшения вещевого и продовольственного снабжения.
На месте работает совместная следственная группа Службы безопасности Украины (СБУ,) военной службы правопорядка и военной прокуратуры.
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Войска , В мире , Другое , Украина , СБУ
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