Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе

Украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт в Донбассе. Об этом сообщил заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Как выяснила разведка ДНР, бунт устроили военнослужащие первого батальона 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении. Они недовольны бытовыми условиями на передовых позициях. Пехотинцы отказываются выполнять приказы командования и требуют улучшения вещевого и продовольственного снабжения.