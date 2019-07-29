Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эсминец ВМС Великобритании прибыл в Ормузский пролив 

Российская Газета + ещё 13 27 минут назад
Фото: Reuters
Эскадренный миноносец типа 45 Duncan ВМС Великобритании прибыл в Ормузский пролив для обеспечения безопасности морских торговых перевозок. Об этом в воскресенье сообщило министерство обороны Великобритании, ссылаясь на командира корабля Тома Трента.
По его словам, в проливе эсминец продолжит работу по защите британских морских интересов, которую осуществляли фрегат Montrose и персонал командующего морским подразделением Соединенного Королевства в Бахрейне. "Duncan продемонстрировал подлинную гибкость Королевских военно-морских сил, своевременно прибыв в зону операций", — цитирует ТАСС заявление командира.
В связи с прибытием эсминца Duncan к месту службы в Ормузском проливе, министр обороны Великобритании Бен Уоллес напомнил, что свобода навигации в проливе имеет жизненно важное значение не только для Соединенного Королевства, но и для его международных партнеров и союзников. "Торговые суда должны на законных основаниях свободно перемещаться и безопасно торговать в любой точке мира", — подчеркнул он.
Британский фрегат Montrose уже сопроводил через пролив 35 торговых судов в ходе 20 отдельных транзитных операций, за время которых он преодолел 6,2 тысячи морских миль. По словам Уоллеса, корабли королевских ВМС будут продолжать сопровождать суда до тех пор, пока конфликтная ситуация с Ираном не будет урегулирована.
Напомним, 19 июля морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пригрозил Ирану усилением военного присутствия у его берегов.
Захват Stena Impero — это ответ Тегерана на задержание британскими силами танкера Grace под иранским флагом в Гибралтаре в начале июля. Судно, которое, как предполагается, следовало в Сирию, подозревают в нарушении санкций ЕС, введенных против Дамаска. В настоящее время Grace находится под арестом, который продлен до 15 августа.
Российская Газета: последние новости
Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе Венесуэла заявила о новом вторжении США в воздушное пространство страны В параде ко Дню ВМФ в Петербурге впервые примут участие Индия и Китай
Комментарии
Войска , В мире , Джереми Хант , Бен Уоллес , ЕС , ИТАР-ТАСС , Бахрейн , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Протест МИД Украины из-за Крыма оценили в Госдуме
Украинский генерал ответил на обвинения Зеленского8
Как изменится жизнь россиян с августа138
Партия Зеленского перекроит Украину355
«Большая потеря». В Китае сожалеют об утрате Сахалина290
Видео
03:19
«Здесь всё принадлежит Китаю»
Общество
01:00
Галкин напугал Пугачеву своей выходкой
Шоу-бизнес
00:57
Сотрудники сгоревшего лагеря пожаловались на травлю
Происшествия Общество
01:56
Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-76
Оружие Армия
01:45
Сын Алибасова сбежал с 20-ю миллионами
Шоу-бизнес
02:09
Стало известно о роскошной жизни убитой блогерши
Происшествия
00:20
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Общество
03:16
Октябрь наступит в июле
Погода Общество
00:20
Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы
Общество
04:23
Зеленского высмеяли за несуществующее государство
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение