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День ВМФ в России: первым праздник отметил Владивосток 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
В России отмечается День военно-морского флота. Парады пройдут в 10 городах. Мероприятия на базе Тихоокеанского флота во Владивостоке посвятили круглой дате: в этом году Андреевскому флагу исполняется 320 лет. Для поклонения в город привезли десницу покровителя моряков — апостола Андрея Первозванного, передает телеканал "Россия 24". Торжества начались с обхода кораблей и благословения святыней личного состава.
В парадном строю — 35 военных судов, в том числе крейсер "Варяг", эсминец "Быстрый", корвет "Совершенный", несколько субмарин. В параде участвует также береговая бронетехника, 12 самолетов и вертолетов морской авиации. В программе праздника запланированы и показательные выступления: высадка десанта, захват условного противника. А после состоятся концерт и выступление военного оркестра.
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Войска , Армия , Владивосток
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