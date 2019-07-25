Вооруженные силы России считаются самыми мощными

Япония и Южная Корея. Аналитическая служба Рамблера задала россиянам следующий вопрос: Вооруженные силы какой страны вам кажутся наиболее мощными? Нашей службой были представлены три варианта ответов: Россия

И большинство респондентов (84%) ответили, что именно российские вооруженные силы обладают самым боеготовым военным потенциалом в мире (не только среди представленных стран). Также, по их мнению, именно боевой дух военнослужащих является «визитной карточкой» страны.

9% россиян выбрали Японию в качестве страны, в которой вооруженные силы являются самыми мощными. Они утверждают, что именно японские войска известны на весь мир своей беспощадностью и силой.

7% опрошенных остановили свой выбор на Южной Корее, поскольку они помнят, что формально данное государство до сих пор находится в состоянии войны со своим соседом — Северной Кореей (КНДР). Они предполагают, что именно долгая история нападения соседей-агрессоров и продолжающаяся по сей день конфронтация с КНДР, побуждают Республику Корею тратить огромные средства из бюджета на содержание вооруженных сил.

Всего в опросе приняли участие 13 712 человек.

Ранее стало известно о том, что власти Южной Кореи выразили «глубокое сожаление» в связи с инцидентом с российскими бомбардировщиками, произошедшим накануне в воздухе над Японским морем. 23 июля несколько военных самолётов Минобороны РФ в ходе совместного российско-китайского патрулирования Азиатско-Тихоокеанского региона без предупреждения вошли в воздушное пространство над островом Токто, которое южнокорейские власти считают своим. Корейские истребители открыли предупредительный огонь, который отрицают в российском Минобороны.

В отечественном военном министерстве отметили, что инцидент произошёл с двумя Ту-95МС ВКС России. В ведомстве подчеркнули, что самолёты пролетали над нейтральными водами Японского моря, а южнокорейские самолёты появились в зоне, установленной Южной Кореей в одностороннем порядке и непризнанной Российской Федерацией, поскольку они не предусмотрены международными правилами.