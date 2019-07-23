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Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Российская Газета
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики. Об этом во вторник сообщило агентство ЦТАК.
Оно разместило фотографию лидера страны на фоне субмарины, находящейся в доке, однако ее видно лишь частично.
Отмечается, что подводная лодка будет использоваться для выполнения тактических задач в Японском море. "Уважаемый высший руководитель, осматривая новую подводную лодку, ознакомился также с техническими данными и ее боевой системой", говорится в сообщении ЦТАК. Агентство при этом не уточняет, какое вооружение установлено на субмарине, и не приводит ее характеристик.
В ходе инспекции Ким Чен Ын также подчеркнул, что для КНДР наличие подводных лодок имеет стратегическое значение. Он также заявил о необходимости разработки вооружений для ВМС, чтобы обеспечить надежную оборону государства.
Ранее американские и южнокорейские эксперты неоднократно высказывали мнение, что КНДР строит новую подводную лодку, способную нести баллистические ракеты. Кроме того, КНДР в конце 2017 года завершила разработку новой баллистической ракеты подводных лодок "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда — 3").
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Комментарии
Войска , Оружие , Чен Ким , КНДР
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