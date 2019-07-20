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Глава военной разведки США сравнил «угрозы» России и КНР 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress
Он подчеркнул, что если страну «припереть к стенке», то она может среагировать непредсказуемым образом.
США видят в России так называемую «угрозу» в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной. С таким сообщением выступил директор разведывательного управления американского министерства обороны генерал-лейтенант Роберт Эшли.
Он подчеркнул, что если страну «припереть к стенке», то она может среагировать непредсказуемым образом.
«Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное», — цитирует Эшли РИА Новости.
На Западе неоднократно заявляли, что видят в России так называемую «угрозу», в то время как в Москве подчеркивали, что страна не собирается ни на кого нападать. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что в НАТО знают об отсутствии у Москвы таких планов, но все равно пользуются поводом, чтобы разместить у российских границ технику и батальоны.
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Войска , В мире , Сергей Лавров , МИД , НАТО , РИА Новости , Китай , США
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