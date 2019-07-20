Глава военной разведки США сравнил «угрозы» России и КНР

Он подчеркнул, что если страну «припереть к стенке», то она может среагировать непредсказуемым образом.

США видят в России так называемую «угрозу» в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной. С таким сообщением выступил директор разведывательного управления американского министерства обороны генерал-лейтенант Роберт Эшли.

Он подчеркнул, что если страну «припереть к стенке», то она может среагировать непредсказуемым образом.

«Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное», — цитирует Эшли РИА Новости.