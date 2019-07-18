В ЛНР заявили, что силовики минируют дорогу у линии соприкосновения

Украинские силовики минируют дорогу в подконтрольном Киеву населенном пункте Счастье, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий

"Нашей разведкой отмечено минирование инженерным подразделением 25-й бригады (ВС Украины — ред.) дороги южнее моста в населенном пункте Счастье с использованием мин ТМ-62", — заявил Осадчий.

По его словам, установку мин также подтверждают наблюдатели СММ ОБСЕ.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины провела в среду в Минске одно из самых плодотворных своих заседаний, договорившись о новом, летнем перемирии в Донбассе, о подготовке большого обмена пленными и о ремонте моста в Станице Луганской — одном из немногих переходов через линию разграничения.