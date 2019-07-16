Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российским военным могут запретить рассказывать о службе в интернете и СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минобороны РФ подготовило проект указа президента России, который призван обновить дисциплинарный устав Вооруженных сил, в том числе запретить военным рассказывать в интернете и СМИ о принадлежности к ВС РФ и о своем местоположении, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проектом указа предусматривается реализация федерального закона от 6 марта 2019 года №19-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 28.5 федерального закона "О статусе военнослужащих". В нем расширился список грубых дисциплинарных проступков.
В частности, в соответствии с данным федеральным законом грубым дисциплинарным проступком военного считается использование СМИ или интернета для передачи информации о принадлежности к Вооруженным силам РФ, о местоположении своем или других военнослужащих. Запрещается также распространять информацию о деятельности органов военного управления, в том числе информацию о дислокации или передислокации воинских формирований.
Кроме того, нельзя хранить при себе или использовать изделия, которые позволяют с использованием интернета распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации при исполнении обязанностей военной службы, в частности, в ходе участия в боевых действиях, несения боевого дежурства, участия в учениях или походах кораблей, а также прохождения военных сборов.
По мнению разработчиков проекта указа, внесение в перечень грубых дисциплинарных проступков вышеуказанных нарушений предоставит командирам необходимую дисциплинарную власть для их предупреждения.
В пояснительной записке уточняется, что реализация проекта указа не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета.
Последние новости
В Совфеде рассказали о звонке, способном остановить конфликт в Донбассе "Сто рублей за доллар": в США одобрили санкции против госдолга России Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Комментарии
Войска , Армия , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный актер заснул на съемках и умер
Решившего мочиться в «Боржоми» обвинили в махинациях71
Из-за ареста Голунова полетели головы53
США предложили Путину ядерную сделку208
«Лежит и не говорит»: дочь о состоянии Тереховой5
Видео
11:33
Мощный поток воздуха от самолета сдул туристов
Происшествия
00:40
Появилось видео с места падения самолёта в Чечне
Происшествия
00:16
На российском пляже найдены тела семи человек
Происшествия
02:59
МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам
Политика Украина
01:49
Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе
В мире
00:40
В Донбассе УАЗ ушел от обстрела задним ходом
Армия Конфликты
01:16
Минобороны показало полет Ту‐160 над Балтикой
Армия Оружие
00:32
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Происшествия
00:39
На что способен беспилотный разведчик «Корсар»
Армия Оружие
00:41
Турция отреагировала на санкции ЕС
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение