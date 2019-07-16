Бойцы ВСУ по ошибке подорвали собственные позиции на Донбассе

Инцидент произошел во время испытаний установки для разминирования «УР-77» в населенном пункте Докучаевск

Бойцы вооруженных сил Украины по ошибке обстреляли позиции своих сослуживцев на Донбассе. Инцидент произошел во время испытаний нового вида вооружений.

По словам официального представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова, военнослужащие 35-й бригады использовали установку для разминирования «УР-77», которую решили применить по жилым домам поселка Докучаевск.

Снаряд запустили без специального тормозного каната, в результате чего боеприпас сработал некорректно и упал на позиции украинских военнослужащих. В результате взрыва погибли три человека, еще 11 получили сильнейшие ожоги и тяжелые ранения, сообщает РИА Новости.

Представитель ДНР отмечает, что подобные трагедии происходят регулярно.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года, когда радикалы в Киеве осуществили государственный переворот. Жители Донбасса отказались признавать новую власть и заявили о создании самопровозглашенных народных республик в Донецке и Луганске.