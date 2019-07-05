Башкирия направляет новобранцев в научные роты

Санкт-Петербурге и Они будут служить в Анапе Москве , где займутся разработкой современных композитных бронематериалов, комплексов военного назначения и совершенствованием защиты электронной информации.

В митинге приняли участие военный комиссар региона Игорь Харченко , представители общественных и ветеранских организаций, родители новобранцев, преподаватели и студенты высших учебных заведений.

Будущие военные ученые отправились служить в Анапу, Санкт-Петербург и Москву, где будут заниматься разработкой современных композитных бронематериалов, комплексов военного назначения и совершенствованием защиты электронной информации.

По окончании прохождения военной службы молодые люди смогут продолжить деятельность в научно-исследовательских организациях или вузах Минобороны России.