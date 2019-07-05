Башкирия направляет новобранцев в научные роты 

Они будут служить в Анапе, Санкт-Петербурге и Москве, где займутся разработкой современных композитных бронематериалов, комплексов военного назначения и совершенствованием защиты электронной информации.
На сборном пункте Республики Башкортостан состоялось торжественная отправка новобранцев для прохождения службы в научных ротах Минобороны России.
В митинге приняли участие военный комиссар региона Игорь Харченко, представители общественных и ветеранских организаций, родители новобранцев, преподаватели и студенты высших учебных заведений.
Будущие военные ученые отправились служить в Анапу, Санкт-Петербург и Москву, где будут заниматься разработкой современных композитных бронематериалов, комплексов военного назначения и совершенствованием защиты электронной информации.
По окончании прохождения военной службы молодые люди смогут продолжить деятельность в научно-исследовательских организациях или вузах Минобороны России.