Названы преимущества Ка-52 перед «Апачем»

Военное издание We Are The Mighty сравнило ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и АН-64 Apache («Апач») и назвало основные преимущества российского летательного аппарата перед американским.

Ка-52 — ударный вертолет, способный развивать скорость до 300 километров в час и подниматься на высоту до 5,5 тысячи километров. Он может нести несколько видов противотанковых ракет, ракету класса «воздух-земля», 80-миллиметровые неуправляемые ракеты, 30-миллиметровую пушку, а также противокорабельную ракету Х-35 «Уран».

Как отмечает издание, российские противотанковые ракеты «Атака» и «Вихрь» лучше американских аналогов Hellfire по бронепробиваемости. При этом Ка-52 имеет возможность нести до 12 таких снарядов, тогда как АН-64 — до 16. По дальности Hellfire превосходит «Атаку» с ее пятью километрами, но проигрывает «Вихрю», у которого этот показатель равен 10 километрам.

Еще одним преимуществом российского вертолета называется возможность применять специальную противокорабельную ракету Х-35, боеголовка которой гораздо мощнее, чем у американского аналога. Таким образом, Ка-52 может уничтожить танкер, находящийся в 130 километрах от него, а АН-64 — только малые суда на близком расстоянии.

Неуправляемые авиационные ракеты у «Аллигатора» имеют калибр 80 и 122 миллиметров. Калибр HAP вертолета Apache — лишь 70 миллиметров.

Помимо вооружения, Ка-52 превосходит АН-64 и в скорости полета — почти 300 километров в час против 278 километров в час. Однако перегоночная дальность российского аппарата значительно ниже, как и практический потолок, который может иметь большое значение в горной местности.

«Так что, да, Ка-52 — отличный вертолет. Он может нести широкий спектр оружия на быстрой скорости, он имеет приличную дальность полета и потолок полета. И если вам когда-либо придется сражаться против него, берегитесь», — отмечается в статье We Are The Mighty.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» выпускается с 2010 года. Машины строят на заводе «Прогресс» в Арсеньеве Приморского края. Летательный аппарат предназначен для проведения разведки местности, уничтожения танков и боевой техники, других вертолетов и самолетов.