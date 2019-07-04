В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»

Атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» предназначена для развертывания в Северной Атлантике, полагает Военно-морской институт США

Американская экспертная организация, комментируя ЧП с пожаром на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате, пишет, что «авария произошла во время летнего периода эксплуатации лодок ГУГИ [Главного управления глубоководных исследований Минобороны России ] — предшествующих развертыванию в Северной Атлантике работ».

The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне». «Такие устройства могут быть использованы для отвлечения внимания иностранных подводных лодок, когда российские субмарины покидают Кольский полуостров и уходят в Северную Атлантику. Другие подслушивающие устройства могут обнаруживать звуки, производимые вражескими кораблями», — пишет норвежское издание.

Тем не менее, говоря о конкретных целях последней миссии АС-31 «Лошарик», в Военно-морском институте США предполагают, что « российское правительство использовало возможности подводного погружения для расширения территориальных притязаний России на морское дно под Северным Ледовитым океаном».

1 июля в процессе проведения батиметрических измерений на одном из научно-исследовательских глубоководных аппаратов Минобороны России произошел пожар, в результате которого из-за отравления продуктами горения погибли 14 моряков. Согласно данным РБК, пожар возник на атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик».

В 2012 году АС-31 «Лошарик» в ходе экспедиции «Севморгео» взял пробы морского грунта с глубины более двух километров, которые легли в основу доказательства принадлежности хребтов Ломоносова и Менделеева к российской части континентального шельфа, запасы углеводородов под которым оцениваются в пять миллиардов тонн условного топлива (около 12 процентов мировых запасов нефти).