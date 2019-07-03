«Это стратегическое оружие». Что известно о пожаре и о самом глубоководном аппарате?

Министерство обороны сообщило о гибели 14 моряков, среди них семь капитанов первого ранга и два Героя России. Официальной информации крайне мало

Минобороны сообщило о гибели подводников в результате пожара, который возник на глубоководном аппарате 1 июля. Владимир Путин принес соболезнования семьям 14 моряков, которые погибли во время пожара на глубоководном аппарате Северного флота.

По словам президента, среди погибших — семь капитанов первого ранга и два Героя России. Об этом глава государства заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

«Сергей Кужугетович, это необычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии. Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все для того, чтобы оказать им помощь и поддержку. Прошу вас выехать в Североморск, для того чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии. Прошу вас по возвращении доложить мне лично».

Пожар возник в ходе исследований дна в российских территориальных водах. Экипаж глубоководного аппарата сумел погасить огонь. Причиной гибели людей стало отравление продуктами горения. Сам глубоководный аппарат доставлен на военно-морскую базу в Североморске. Другой официальной информации о ЧП пока нет.

«Новая газета» сообщает о выживших в результате аварии. По сведениям издания, в госпитале Североморска находятся пятеро пострадавших моряков. О том, как отнеслись к случившемуся жители города, рассказывает главный редактор «Североморск Life» Евгений Карпов

«Кто-то комментирует в таком ключе, что, мол, как обычно, недосмотрели, не усмотрели, кто-то молча выражает свои соболезнования и на этом останавливается, кто-то пытается обсуждать и искать виновных во всем произошедшем. Но в любом случае не нам решать, что там произошло, что там было, потому что нас там не было, то есть мы не являемся фактическими очевидцами этого происшествия. Я не могу на данном этапе что-либо конкретное рассказать о том, что там было, потому что, как я уже говорил, это стратегическое оружие, располагается на флоте, и, когда разговор идет о таких объектах, как аппарат, который спускался, на этом все обсуждения заканчиваются».

Минобороны не называет аппарат, на котором произошел пожар. По данным РБК, речь идет об АС-12. «Газета.ру» со ссылкой на источники сообщает, что причиной пожара стало короткое замыкание. Но это был другой аппарат — АС-31. Оба построены в рамках одного и того же проекта 10831, который разработан ленинградским КБ «Малахит» в 80-е годы прошлого века.

Проект секретный. Даже качественных фотографий аппаратов нет. В январе 2015 года журнал Top Gear Russia опубликовал снимки с Белого моря, где журналисты испытывали автомобили. На одном фото на заднем плане виден аппарат, который считают АС-12. Правда, силуэт его похож на обычную подлодку.

Сообщается, что на борту аппаратов, называемых «атомными глубоководными станциями», нет вооружений. Они способны погружаться на глубину до 6 тысяч метров. Предположительно, это батискаф, который подвешивается к более крупной субмарине. По данным из открытых источников, экипаж аппарата — 25 человек, все они офицеры.

Сообщалось, что АС-12 принимал участие в исследовательской экспедиции «Арктика-2012», в ходе которой аппарат занимался сбором грунта на глубинах до трех километров.

Эксперты Пентагона называют эти станции «диверсионными аппаратами» для разрушения подводной инфраструктуры, и в первую очередь кабелей связи. Они могут быть модернизированы в «субмарину на колесах», то есть в аппарат, способный передвигаться по морскому дну колесным способом.

Виктор Мураховский: Что еще известно об этих станциях, Business FM рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета Военно-промышленной комиссии

«Арсенал Отечества» «Это АС, специальная атомная лодка, то есть глубоководная станция с ядерным реактором, способная действовать на сверхбольших глубинах. Входит в состав Главного управления глубоководных исследований. Она не оснащена вооружением, а оснащена специальным оборудованием для работы на больших глубинах, в том числе может выполнять там некоторые донные работы. Например, проверяет целостность специальных кабелей, устанавливает разведывательное оборудование на системы освещения подводной обстановки, собирает специальные устройства и прочее».

По некоторым данным, носителем глубоководных аппаратов является атомная подлодка БС-136 «Оренбург». Возможно, она и доставила пострадавший аппарат на базу в Североморск. Но так ли это, можно только предполагать.

Норвежские власти заявили, что не обнаружили аномально высокого уровня радиации после того, как в районе Баренцева моря загорелась российская подводная лодка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности. По его словам, российская сторона сообщила агентству, что на борту лодки произошел взрыв газа.