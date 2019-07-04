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Восстановлена хронология аварии на «Лошарике» 

Lenta.ru + ещё 3 52 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к отряду подводников источник.
По данным собеседника издания, авария произошла в понедельник, 1 июля, около 9 часов вечера. Из-за замыкания загорелась оплетка кабелей или трансформаторное масло, а система вентиляции разнесла появившийся дым по отсекам. Замыкание привело к таким последствиям из-за большой силы тока (до 1000 ампер), которая используется в некоторых устройствах на лодке.
За час до этого на станции произошла пересменка: офицеры, которые закончили дежурство отправились отдыхать в жилой отсек. Источник предполагает, что отдыхавшие подводники не успели воспользоваться портативными дыхательными аппаратами и надышались ядовитыми продуктами горения. По его словам, для отравления дымом от горящей кабельной оплетки достаточно всего нескольких вдохов.
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