Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к отряду подводников источник.

По данным собеседника издания, авария произошла в понедельник, 1 июля, около 9 часов вечера. Из-за замыкания загорелась оплетка кабелей или трансформаторное масло, а система вентиляции разнесла появившийся дым по отсекам. Замыкание привело к таким последствиям из-за большой силы тока (до 1000 ампер), которая используется в некоторых устройствах на лодке.

За час до этого на станции произошла пересменка: офицеры, которые закончили дежурство отправились отдыхать в жилой отсек. Источник предполагает, что отдыхавшие подводники не успели воспользоваться портативными дыхательными аппаратами и надышались ядовитыми продуктами горения. По его словам, для отравления дымом от горящей кабельной оплетки достаточно всего нескольких вдохов.