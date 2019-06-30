Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник.

На борту боевого корабля имеются крылатые ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километра. Отмечается, что в настоящий момент эсминец движется в направлении Одессы.

Корабль примет участие в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые начнутся 1 июля, в понедельник.

Предыдущие украинско-американские маневры Sea Breeze проводились на Украине в 2018 году. В них участвовало более двух тысяч солдат, около 30 кораблей и судов и летательные аппараты из 19 стран.