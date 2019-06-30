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Эсминец ВМС США вошел в Черное море 

Lenta.ru + ещё 1 46 минут назад
Фото: Wikimedia
Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник.
На борту боевого корабля имеются крылатые ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километра. Отмечается, что в настоящий момент эсминец движется в направлении Одессы.
Корабль примет участие в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые начнутся 1 июля, в понедельник.
Предыдущие украинско-американские маневры Sea Breeze проводились на Украине в 2018 году. В них участвовало более двух тысяч солдат, около 30 кораблей и судов и летательные аппараты из 19 стран.
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