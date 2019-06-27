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Российские военные получили новые комплексы «Листва» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская армия начала получать новые машины дистанционного разминирования "Листва", сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).
"Начались поставки машины дистанционного разминирования "Листва" в войска. КПЗ "Каскад" (входит в "Росэлектронику") ведёт работы по модернизации изделия с целью повышения эффективности боевой работы", — сказали в Росэлектронике.
Там уточнили, что на форуме "Армия-2019" представлен образец машины, находящийся на вооружении одного из ракетных соединений РВСН.
Ранее в Ростехе сообщали, что "Листва" является первой подобной разработкой в России. При обнаружении мин, оборудованных электронными элементами, разминирование происходит с помощью СВЧ-излучателя. Излучение "сжигает" электронику взрывного устройства, что приводит боеприпас в негодность.
Как пояснял индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Ростех Сергей Абрамов, машина создана в интересах РВСН, специально для поиска и обезвреживания взрывных устройств, заложенных на пути следования ракетных комплексов, таких как "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".
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Войска , Армия , Оружие , Сергей Абрамов , Ростех , Росэлектроника , РВСН , РИА Новости
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