Российские военные получили новые комплексы «Листва»

Российская армия начала получать новые машины дистанционного разминирования "Листва", сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех ).

"Начались поставки машины дистанционного разминирования "Листва" в войска. КПЗ "Каскад" (входит в "Росэлектронику") ведёт работы по модернизации изделия с целью повышения эффективности боевой работы", — сказали в Росэлектронике.

Там уточнили, что на форуме "Армия-2019" представлен образец машины, находящийся на вооружении одного из ракетных соединений РВСН

Ранее в Ростехе сообщали, что "Листва" является первой подобной разработкой в России. При обнаружении мин, оборудованных электронными элементами, разминирование происходит с помощью СВЧ-излучателя. Излучение "сжигает" электронику взрывного устройства, что приводит боеприпас в негодность.