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Воинские части 41‐й армии подняли по тревоге 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны подняло по тревоге соединения и воинские части 41-й армии. Причина мобилизации — внезапная проверка боеготовности.
Соединения располагаются в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Туве, говорится на сайте Минобороны.
Военнослужащие отрабатывают марши на штатной технике в назначенные районы, развертывание полевых пунктов управления и узлов связи, а также выполнение поставленных задач.
Отмечается, что 24 июня президент России поручил провести в Вооруженных силах РФ проверку войск. По сценарию, в боевую готовность приводят все органы военного управления округа ВДВ, а также дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлечены некоторые соединения центрального подчинения.
Цель проверки — оценить способность ВС России обеспечить безопасность Центрально-Азиатского региона, где «сохраняются серьезные угрозы террористического характера». Другая цель — выяснить, насколько войска готовы к учебному мероприятию текущего года «Центр-2019».
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Комментарии
Войска , Армия , Министерство обороны , Алтайский Край , Республика Тыва
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