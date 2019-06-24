Воинские части 41‐й армии подняли по тревоге

Министерство обороны подняло по тревоге соединения и воинские части 41-й армии. Причина мобилизации — внезапная проверка боеготовности.

Военнослужащие отрабатывают марши на штатной технике в назначенные районы, развертывание полевых пунктов управления и узлов связи, а также выполнение поставленных задач.

Отмечается, что 24 июня президент России поручил провести в Вооруженных силах РФ проверку войск. По сценарию, в боевую готовность приводят все органы военного управления округа ВДВ, а также дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлечены некоторые соединения центрального подчинения.

Цель проверки — оценить способность ВС России обеспечить безопасность Центрально-Азиатского региона, где «сохраняются серьезные угрозы террористического характера». Другая цель — выяснить, насколько войска готовы к учебному мероприятию текущего года «Центр-2019».