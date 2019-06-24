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В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что по решению верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина в Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности.
"Сегодня (24 июня — ред.) в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа", — сообщил в понедельник на совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ министр обороны РФ генерал армии Шойгу.
По его словам, по замыслу внезапной проверки с 6.00 мск в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Кроме того, к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
"Данное мероприятие направлено на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", — подчеркнул министр обороны РФ.
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Войска , Армия , Сергей Шойгу , Владимир Путин
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