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Высадка, засада и уничтожение «врага»: под Тамбовом прошли учения спецназа ЗВО 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В маневрах приняли участие более 10 групп разведки и свыше 500 военнослужащих и 40 единиц вооружения и военной техники.
В Тамбовской области прошли учения спецназа ЗВО. Военнослужащие «уничтожили» колонну бронетехники условного врага, а после захватили «языка».
Разведчики отработали учебные задачи в соответствии с легендой маневров. Сначала они высадились в тыл противника и разыскали подготовленный заранее тайник с оружием и снаряжением. Затем спецназ, организовав засаду, атаковал колонну «врага», переправлявшую секретные сведения. После этого разведчики осмотрели автомобили и приступили к поискам «языка».
По данным пресс-службы Западного военного округа, перед проведением учений военнослужащие провели занятия и тренировки по отработке навыков работы с оружием и с постановкой инженерных средств поражения и уничтожения.
В общей сложности, в маневрах приняли участие более 10 групп разведки и свыше 500 военнослужащих и 40 единиц вооружения и военной техники, в числе которой новейшие бронеавтомобили «Тайфун-К».
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Комментарии
Войска , Армия , Тамбов , Тамбовская Область
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