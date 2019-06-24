Высадка, засада и уничтожение «врага»: под Тамбовом прошли учения спецназа ЗВО

В маневрах приняли участие более 10 групп разведки и свыше 500 военнослужащих и 40 единиц вооружения и военной техники.

Тамбовской области прошли учения спецназа ЗВО. Военнослужащие «уничтожили» колонну бронетехники условного врага, а после захватили «языка».

Разведчики отработали учебные задачи в соответствии с легендой маневров. Сначала они высадились в тыл противника и разыскали подготовленный заранее тайник с оружием и снаряжением. Затем спецназ, организовав засаду, атаковал колонну «врага», переправлявшую секретные сведения. После этого разведчики осмотрели автомобили и приступили к поискам «языка».

По данным пресс-службы Западного военного округа, перед проведением учений военнослужащие провели занятия и тренировки по отработке навыков работы с оружием и с постановкой инженерных средств поражения и уничтожения.

В общей сложности, в маневрах приняли участие более 10 групп разведки и свыше 500 военнослужащих и 40 единиц вооружения и военной техники, в числе которой новейшие бронеавтомобили «Тайфун-К».