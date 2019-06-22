Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости 

РИА Новости + ещё 3 29 минут назад
Фото: © РИА Новости / Юлия Чичерина
В канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны России создало на своем сайте раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.
"Героическая оборона Брестской крепости стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года в результате внезапного нападения гитлеровские войска планировали за несколько часов полностью овладеть цитаделью, однако встретили яростный отпор ее защитников, до конца сдерживавших натиск врага", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Среди представленных архивных документов — наградные документы и реальные воспоминания защитников крепости, записанные ими после войны.
Так, представлена выдержка из боевого донесения нацистов, найденного в штабе разгромленной под Москвой 45-й немецкой дивизии. Благодаря этим документам советское командование лишь в начале 1942 года смогло узнать о подвиге защитников Брестской крепости.
В нем также описываются многочисленные попытки гитлеровцев захватить крепость, а также говорится, что немецкая авиация сбросила на крепость бомбу весом 1800 килограммов, "потрясшая детонацией весь город Брест".
Кроме того, в одном из документов описаны новые детали подвига одного из главных организаторов обороны крепости майора Петра Гаврилова. Отмечается, что гитлеровцы были поражены мужеством советского офицера и проявили уважение к его храбрости, оставив ему жизнь в лагере для военнопленных, а затем немецкие офицеры не раз приезжали в этот лагерь, чтобы своими глазами увидеть Гаврилова.
Также представлены обстоятельства гибели другого руководителя обороны крепости, полкового комиссара Ефима Фомина, которого, согласно документам, нацисты расстреляли у стен крепости.
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — начало Великой Отечественной войны (1941-1945), освободительной войны народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющейся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.
Последние новости
У американцев появился иной, более опасный противник, чем Россия Ученые открыли обыкновенный мед с неожиданной стороны Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси
Комментарии
Войска , Петр Гаврилов , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал заявление по Ирану10
Грузинская оппозиция назвала требования властям42
Зеленский «перетягивает» Донбасс?10
Францию собрались заблокировать1
Ради безопасности: реакция на указ Путина по Грузии58
Видео
02:53
«Как Алибасов»: Новое ЧП с «Кротом»
Происшествия
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
01:51
Путин поручил вывезти россиян из Грузии
Политика
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:30
«Могу покрасить ларек». Как Коломойский поможет Донбассу
Украина В мире
04:35
Вторая волна протестов накрыла Тбилиси
В мире Кавказ
00:36
Пока вы не уснули: Грузия обвинила Россию в «революции»
В мире
01:44
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение
Общество
03:43
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза
В мире
01:51
Названы имена организаторов беспорядков в Грузии
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение