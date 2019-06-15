Корабли Тихоокеанского флота вернулись из дальнего похода, посетив три страны

Вьетнам и Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулся во Владивосток , посетив Филиппины Китай . Об этом сообщила в субботу пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и среднего морского танкера "Иркут" вернулись во Владивосток после выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — говорится в распространенном релизе.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота выполнял задачи в дальней морской зоне с апреля, корабли совершили заходы в порты Филиппин, Вьетнама и Китая, приняли участие в международном российско-китайском военно-морском учении "Морское взаимодействие-2019".

Сообщается, что корабли вернулись из дальнего похода технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов действовать по предназначению.