Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам. Об этом пишет The Guardian.

Причиной этого называют снижение активности «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), и, как следствие, сокращение специальных операций.

Вместо этого спецназ будет реорганизован для сосредоточения на межгосударственном направлении. Для этого уже подготовлена обновленная Концепция спецопераций (Special Operations Concept), которая вскоре будет рассмотрена правительством Великобритании. В ее основе лежит утверждение, что современные методы ведения войны все меньше акцентируются на обычных боевых действиях.

Среди важных изменений может быть принято положение, которое регламентирует более тесное сотрудничество десанта из специальной авиационной службы (SAS), службы десантных кораблей (SBS) и полка специальной разведки с внешней разведкой Mi6.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Великобритания усилит военную поддержку Украины и направит свой флот и военных для обучения украинской армии. В частности, в страну дополнительно отправят британских военных, которые займутся подготовкой украинских морских пехотинцев и спецназа. Помимо этого, в регион прибудет многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании с экипажем численностью 72 человека.