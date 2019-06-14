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В Астраханской области прошли стрельбы из арктических ЗРК 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
На полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области впервые прошли стрельбы из арктических зенитно-ракетных комплексов "Тор".
Военнослужащие Северного флота уже завершают практическое освоение новейших установок малой дальности.
Специалисты противовоздушной обороны прошли цикл занятий по технической, специальной и тактической подготовкам.
Обучение проводились на базе учебного центра в городе Ейск. Финальным этапом подготовки стало проведение боевых стрельб по скоростным воздушным целям. В ходе учения все мишени были уничтожены, сообщает телеканал "Россия 24".
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Войска , Армия , Астраханская Область
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