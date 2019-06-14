В Астраханской области прошли стрельбы из арктических ЗРК

На полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области впервые прошли стрельбы из арктических зенитно-ракетных комплексов "Тор".

Военнослужащие Северного флота уже завершают практическое освоение новейших установок малой дальности.

Специалисты противовоздушной обороны прошли цикл занятий по технической, специальной и тактической подготовкам.

Обучение проводились на базе учебного центра в городе Ейск. Финальным этапом подготовки стало проведение боевых стрельб по скоростным воздушным целям. В ходе учения все мишени были уничтожены, сообщает телеканал "Россия 24".