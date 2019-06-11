Россия и Лаос впервые проведут совместные танковые учения

Их проведут в декабре этого года.

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) будут участвовать в российско-лаосских учениях танковых подразделений, которые пройдут в Лаосе впервые в 2019 году. Уже определено из название — «Ларос-2019».

На данный момент военные приняли участие в планирующей конференцией с представителями Минобороны Лаосской Народной-Демократической Республики по организации учений. Их проведут в декабре этого года.

В ходе конференции были выявлены тема и основные цели предстоящих учений. Так, одной из главных задач является расширение военного взаимодействия между двумя странами, включая сотрудничество по вопросам борьбы с международным терроризмом.

Финальная конференция по подготовке к учениям пройдет в Чите этой осенью. От России в маневрах примут участие танковое подразделение Забайкальского объединения ВВО и специалисты материально-технического обеспечения.