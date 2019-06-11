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Россия и Лаос впервые проведут совместные танковые учения 

ТК «Звезда» + ещё 3 57 минут назад
Фото: Минобороны РФ
Их проведут в декабре этого года.
Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) будут участвовать в российско-лаосских учениях танковых подразделений, которые пройдут в Лаосе впервые в 2019 году. Уже определено из название — «Ларос-2019».
На данный момент военные приняли участие в планирующей конференцией с представителями Минобороны Лаосской Народной-Демократической Республики по организации учений. Их проведут в декабре этого года.
В ходе конференции были выявлены тема и основные цели предстоящих учений. Так, одной из главных задач является расширение военного взаимодействия между двумя странами, включая сотрудничество по вопросам борьбы с международным терроризмом.
Финальная конференция по подготовке к учениям пройдет в Чите этой осенью. От России в маневрах примут участие танковое подразделение Забайкальского объединения ВВО и специалисты материально-технического обеспечения.
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Войска , Армия , Министерство обороны , Лаос
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