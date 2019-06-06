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Обстрелянные на учениях бывшие солдаты потребовали компенсации у Минобороны 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Трое бывших рядовых, которых по ошибке обстреляли из танка на учениях в Ленинградской области, потребовали у Министерства обороны денежную компенсацию. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Герасимов, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
В качестве компенсации за моральный вред и «преступную халатность командиров» пострадавшие солдаты — Вадим Габидуллин, Арсен Османов и Дмитрий Пахмутов — требуют в общей сложности шесть миллионов рублей. Руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева отметила, что их иски зарегистрированы, но еще не приняты к производству.
Инцидент произошел в 2017 году во время запланированных танковых учений на военном полигоне, расположенном в Ленинградской области. В результате танкового выстрела один из солдат погиб, а еще трое получили серьезные увечья — отрыв конечности, переломы и тяжелый травматический шок.
В феврале военнослужащих Дениса Горелышева и Виктора Кривошеина, ответственных за учения, приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в один год. Они полностью признали свою вину и частично компенсировали пострадавшим моральный ущерб.
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Войска , Дарья Лебедева , Дмитрий Герасимов , Григорий Березкин , Вадим Габидуллин , Министерство обороны , Ленинградская область
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