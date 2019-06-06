Обстрелянные на учениях бывшие солдаты потребовали компенсации у Минобороны

В качестве компенсации за моральный вред и «преступную халатность командиров» пострадавшие солдаты — Вадим Габидуллин , Арсен Османов и Дмитрий Пахмутов — требуют в общей сложности шесть миллионов рублей. Руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева отметила, что их иски зарегистрированы, но еще не приняты к производству.

Инцидент произошел в 2017 году во время запланированных танковых учений на военном полигоне, расположенном в Ленинградской области. В результате танкового выстрела один из солдат погиб, а еще трое получили серьезные увечья — отрыв конечности, переломы и тяжелый травматический шок.

В феврале военнослужащих Дениса Горелышева и Виктора Кривошеина, ответственных за учения, приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в один год. Они полностью признали свою вину и частично компенсировали пострадавшим моральный ущерб.