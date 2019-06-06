Главными кораблями ВМФ останутся советские «старики»

Ракетный крейсер «Москва», которому скоро исполнится 40 лет, останется в строю ВМФ России . До недавнего времени судьба флагмана Черноморского флота висела на волоске — предполагалось даже и вовсе списать его в утиль. Судя по тому, что крейсер сейчас после длительного перерыва вышел в море, ему еще предстоит послужить. Почему в итоге принято такое решение?

Ракетный крейсер «Москва» с момента схода со стапелей Николаевского судостроительного завода под именем «Слава» (свое нынешнее название корабль получил в 1996 году) стал красой и гордостью Черноморского флота. В нем сочетались высокая маневренность, мореходность, скорость и способность действовать в удаленных районах Мирового океана. За мощное по тем временам вооружение крейсер одним из первых стали называть «убийцей авианосцев».

К слову, первый командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Касатонов был неравнодушен к этому крейсеру проекта 1164 и ценил его за океанские ходовые качества и ударную мощь вооружений. Не случайно в бытность командующим ЧФ Игорь Владимирович предпочитал поднимать свой вымпел именно на «Москве» (впрочем, как и все его предшественники и последователи).

На этом боевом ракетном крейсере есть большая и роскошная кают-компания, с мягкой мебелью и картинами на стенах — во время официальных зарубежных визитов здесь проходили приемы и банкеты. Отведать макароны по-флотски (надо полагать, что не только) сюда заглядывало немало именитых людей, восторгавшихся «простой» кухней советских, а потом и российских моряков, и уютной атмосферой. Понятно, что не только кают-компанией славен крейсер, его «изюминка» прежде всего в вооружении.

Главная ударная мощь «Москвы» — противокорабельные крылатые ракеты «Вулкан», которых на крейсере 16 пусковых установок (среди их минусов — перезарядка возможна только на базе, поэтому напрашивается замена на ракеты «Оникс» и «Калибр»). Противовоздушная оборона представлена ЗРК С-300Ф «Форт», 64 ракеты которого обладают возможностью поражения любых воздушных целей (в том числе перспективных самолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб) на удалении до 75 километров.

Водоизмещение крейсеров проекта «Атлант» составляет 11 380 тонн, длина — 186 метров, максимальная ширина — 20,8 метра. Корабль способен развивать скорость до 34 узлов. Экипаж — 510 человек. Автономность плавания — 30 суток, за это время крейсер способен преодолеть более 7500 морских миль. То есть заложенная еще в советские времена база позволяет оставить его в строю еще как минимум на несколько десятков лет, после соответствующей модернизации.

Вот и адмирал Владимир Комоедов (экс-командующий ЧФ) считает, что настало время для модернизации ракетного крейсера «Москва».

«В первую очередь необходимо усиление главного калибра этого корабля, зенитно-ракетного вооружения, да и газовые турбины давно требуют замены.

Опыт отечественных судостроителей позволяет достаточно оперативно провести подобные работы», — считает адмирал.

«Москва» успела немало «побегать» по морям-океанам с 1983 года, когда вступила в состав флота. Крайний раз вернулась с боевой службы в Средиземном море в январе 2016 года, да так и застыла у причальной стенки 13-го судоремонтного завода в Севастополе. Поговаривали, что прославленный крейсер там и закончит свой флотский путь, мол, усталость металла, устаревшее вооружение, пора уступить место более современным кораблям. Да и «здоровье» оставляло желать лучшего — турбины не тянули, «Москва» была уже не на ходу.

В июле 2018 года всерьез обсуждалось решение о прекращении использования крейсера. Флотское командование при этом не собиралось списывать корабль, но докладывало, что его модернизация нецелесообразна из-за нехватки средств.

Тогда «Москва», действительно, была не на ходу и не могла сама дойти до Северодвинска, где, как предполагалось, крейсер должен был пройти модернизацию на предприятии «Звездочка». Однако контракт на проведение работ был не подписан — и корабль остался для ремонта в Севастополе, на 13-м СРЗ (филиал «Звездочки»).

Надо полагать, что крейсер не просто простаивал на территории судоремонтного завода и ремонтные работы на нем все же велись — как минимум с главной энергетической установкой. В противном случае «Москва» сейчас не вышла бы на морские полигоны боевой подготовки Черноморского флота. И, как отмечают в пресс-службе ЧФ, экипаж выполнит комплексную проверку материальной части всех боевых частей с проведением испытаний именно главной энергетической установки на морском переходе. О проведении учебно-боевых стрельб или иных маневрах не сообщалось.

Надо полагать, что крейсеру «подлатали» именно механизмы БЧ-5 (электромеханической части) и дали возможность остаться на ходу. И нынешний выход «Москвы» в море связан именно с возможностью самостоятельного хода. Вероятно, именно для того, чтобы успешно совершить переход до Северодвинска и уже там пройти капитальный ремонт и модернизацию. В случае если крейсер останется в составе ЧФ и пройдет еще ряд ремонтных работ, то он превратится в этакого «свадебного адмирала», который будет участвовать в морских парадах и дальше Черного моря вряд ли рискнет выйти.

Три года назад глубокую модернизацию завершил «брат» «Москвы» по проекту 1164 ракетный крейсер «Маршал Устинов». Работы велись почти пять лет, что сопоставимо по времени с постройкой нового корабля, но сейчас судостроители обещают уложиться с «Москвой» максимум в три года. Можно предположить, что работы будут примерно одинакового порядка.

В ходе модернизации на крейсере «Маршал Устинов» были установлены новые радиолокационные станции. Корабль получил трехкоординатную РЛС дальнего обнаружения «Подберезовик» и оптимизированную для обнаружения низколетящих целей станцию «Фрегат-М2М» с фазированными антенными решетками. Модернизационные работы коснулись всех основных комплексов радиоэлектронного вооружения крейсера, в том числе и средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы), позволяющими сделать корабль невидимым для средств наведения противника.

Корабелы «Звездочки» заменили на крейсере и всю внутреннюю «начинку», начиная от кабелей и заканчивая газотурбинными установками, которые позволяют кораблю развивать скорость в 32 узла. «Старичок» стал как новенький. Можно предположить, что «Москва» после модернизации будет обладать не меньшими возможностями.

«Строить с нуля корабли первого ранга более накладно, чем их модернизировать, — говорит военно-морской эксперт капитан I ранга Анатолий Иванов. — И в этом нет ничего зазорного — если цела «коробка», то ее можно оснастить и современной «начинкой».

За последние 30 лет ВМФ России не получил ни одного нового корабля крейсерского класса. Если посмотреть флотский «портфель заказов» до 2020 года, то в нем представлены корветы нового поколения, малые ракетные корабли, большие десантные корабли, атомные многоцелевые и ракетоносные (проекты «Ясень» и «Борей») и дизельные (проект «Варшавянка») подводные лодки.

Но крейсеры числятся в отдаленной перспективе — военно-политическое руководство собирается ликвидировать дефицит современных крупных надводных платформ не ранее 2030 года. Поэтому нынешний вариант модернизации уже имеющихся кораблей первого ранга и авианосцев не так уж и плох. Подобная судьба ждет ракетные крейсеры «Москва» и «Варяг», ТАРК «Адмирал Кузнецов» и еще целый ряд кораблей аналогичного им классов».