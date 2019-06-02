Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль объяснил ракетный удар по Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.
В ведомстве утверждают, что со стороны Дамаска были выпущены две ракеты, одна из которых разорвалась на территории Израиля. После этого израильские силы ПВО обстреляли сирийские военные объекты и разведывательные посты на Голанских высотах. Армия возложила ответственность на власти Сирии за любые действия с территории страны и пообещала решительный ответ на атаки.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лично отдал приказ ответить на атаку сирийских военных. Он подчеркнул, что не готов терпеть агрессию в отношении своей страны, и заверил, что и впредь будет жестко пресекать любые попытки атаковать Израиль.
Силы Израиля обстреляли территории к юго-западу от Дамаска рано утром 2 июня. В результате атаки погибли трое сирийских военнослужащих, еще семеро получили ранения.
Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии. Как правило, его целью становились иранские подразделения «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск.
В еврейском государстве указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».
Последние новости
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов Число пострадавших после взрывов в Дзержинске выросло почти вдвое Китай выбрал жертву для мести за Huawei
Комментарии
Войска , Армия , Ближний Восток , Оружие , Израиль , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония отказалась от мирного договора с Россией687
Савченко объявила проигранным бой за Донбасс122
Посреди Европы появилась новая горячая точка33
Лоза раскритиковал Алсу за отданный миллион61
«В квартире все перевернулось»: страшные взрывы в Дзержинске12
Видео
00:50
«Секс был, но кто убил, не знаю»: Признание главы Раменского
Происшествия
04:37
«Ради детей»: Зеленский отменил решение Порошенко
Украина В мире
00:59
В Дзержинске на заводе «Кристалл» произошёл взрыв
Другое
00:57
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске
Происшествия
05:24
В войне с С-400 США несут огромные потери
Оружие Ближний Восток
04:17
В ГД отреагировали на приглашение Зеленского в Вашингтон
Политика
00:42
«Выпил воду с червяком»: Российского чиновника довели
Общество
00:57
Место взрыва в Дзержинске сняли с воздуха
Происшествия
04:37
Зеленского позвали в Вашингтон
В мире Украина
00:57
Названо число пострадавших от взрывов в Дзержинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение