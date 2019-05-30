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Эстония потратит на оборону 2,6 млрд евро 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Правительство Эстонии приняло бюджетную стратегию на 2020-2023 годы. На оборонные расходы в ней предусмотрено 2,6 млрд евро.
Нам необходимо продолжить развитие структур военного времени, как по части дополнительных средств обороны, так и по части увеличения численности вооруженных сил. Мы должны снабдить резервную армию средствами проведения военных операций и лучшей защиты бойцов, — приводит «Интерфакс» слова министра обороны Юри Луйк.
Для повышения готовности резервной армии увеличится число учений, сборов резервистов. При этом средства на эти цели в 2020 и 2021 годах будут выделены на 4500 участников и в 2022 году — на 7 000 человек.
НАТО выделит на поддержку сил обороны Эстонии более чем 39 млн евро.
Ранее News.ru писал, что парламент Эстонии принял поправки к закону, дающие военным право на ведение тайной слежки. При этом известно, что президент Керсти Кальюлайд выступает против них.
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Комментарии1
Войска , Армия , Прибалтика , Керсти Кальюлайд , НАТО , Интерфакс , Эстония
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