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В Новосибирске проходят антитеррористические учения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: НАК РФ
Тактико-специальное учение по пресечению условного террористического акта проходит в Дзержинском районе Новосибирска, в том числе в районе авиазавода имени В. П. Чкалова, сообщает в среду УФСБ по региону.
"Оперативным штабом в Новосибирской области в рамках деятельности Национального антитеррористического комитета 29 и 30 мая 2019 года проводится тактико-специальное учение по пресечению условного террористического акта в Дзержинском районе Новосибирска", — говорится в сообщении.
В ходе учения силовики отрабатывают механизмы применения антитеррористических мер и предотвращения возможной ЧС на важном объекте авиационной промышленности. Мероприятия проходят в районах промышленной площадки Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова, территории ГУФСИН России по Новосибирской области и отдела полиции № 5 "Дзержинский", уточнили в пресс-службе
Оперативный штаб в Новосибирской области просит жителей отнестись с пониманием к проводимым учениям, выполнять требования сотрудников правоохранительных органов и не предпринимать действий, влекущих за собой нарушение общественного порядка.
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Войска , ФСБ , НАК , Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова , МВД , ФСИН , Дзержинский , Новосибирск , Новосибирская Область
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