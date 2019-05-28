Глава НПО машиностроения: противокорабельные крылатые ракеты станут гиперзвуковыми

Создатель ракетного комплекса «Авангард» — НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» ) в настоящее время занимается совершенствованием крылатых ракет «Оникс», разрабатывает новый космический аппарат «Кондор-ФКА-М», ведет техническое сопровождение межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ. О том, как продвигаются эти и другие работы, рассказал в интервью ТАСС гендиректор — генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов

— Какими вы видите направления совершенствования крылатых ракет, и в частности, как будет изменяться «Оникс»?

— Общая тенденция в направлении совершенствования крылатых ракет — увеличение скорости до гиперзвука, увеличение дальности действия, а также универсальность ракеты как с точки зрения ее целей, так и используемой пусковой платформы. В этом направлении мы и движемся.

— Сколько еще смогут находиться на боевом дежурстве межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ?

— Ракеты УР-100Н УТТХ имеют наиболее длительные сроки нахождения на боевом дежурстве, сейчас эти сроки продлены свыше 36 лет, что обеспечивает эксплуатацию комплекса в соответствии с планами РВСН . Задача по обеспечению столь длительной эксплуатации комплекса при сохранении боевых и технических характеристик была решена впервые в мире.

Потребовалось реализовать множество научных исследований и опытно-конструкторских работ, объединенных в единую комплексную программу. Определяются запасы прочности силовых конструкций, тщательно проверяется состояние стенок топливных баков, анализируется состояние компонентов ракетного топлива, проводятся ускоренные испытания в климатических камерах, обеспечивающих эквивалентные воздействия параметров окружающей среды на конструкции узлов и агрегатов ракетного комплекса.

Задача по дальнейшему продлению сроков эксплуатации УР-100Н УТТХ также стоит.

— Есть ли перспективы использования ракет-носителей «Стрела»? Если нет, что будет с шахтной пусковой установкой под нее на Байконуре

— В силу многих причин, в том числе связанных с кооперацией по системе управления ракеты и участием в ней предприятий Украины , использование ракет-носителей «Стрела» в ближайшее время не предполагается.

При этом пока на боевом дежурстве находится МБР УР-100Н УТТХ, шахтная пусковая установка на космодроме Байконур должна поддерживаться в рабочем состоянии.

— Известно, что НПО машиностроения занимается эксплуатацией районов падения на Байконуре. Выполняет ли предприятие аналогичную миссию на Восточном?

ФГУП «ЦЭНКИ». — Предприятие на сегодняшний день обеспечивает все пуски с космодрома Байконур. Что касается нового космодрома Восточный на Дальнем Востоке, то НПО машиностроения обеспечивало только один пуск с него, все остальные — предприятие Роскосмоса

— Как идет работа по подготовке к запуску космических аппаратов «Кондор-ФКА»?

— Одним из крупнейших проектов в области космоса на сегодняшний день является создание космических аппаратов «Кондор-ФКА» и космической системы по заказу госкорпорации «Роскосмос». Необходимо отметить, что наземный комплекс приема, обработки и распространения информации «Кондор-ФКА» одним из первых интегрирован в Единую территориально-распределительную информационную систему. Продолжается серийное изготовление двух космических аппаратов. Первый пуск малого радиолокационного космического аппарата «Кондор-ФКА» мы планируем в 2020 году, второй — в 2021-м.

— Какими еще перспективными направлениями занимается НПО машиностроения в части космоса?

— В августе прошедшего года предприятие выиграло конкурс по модернизации космической системы «Кондор-ФКА». В этой связи начаты работы по космическому аппарату «Кондор-ФКА-М» — радиолокационному космическому аппарату нового поколения с заявленными техническими характеристиками на уровне мировых. Идея разработки КА «Кондор-ФКА-М» лежит в русле мировых трендов развития космической радиолокации, а наше предприятие на сегодняшний день является одним из лидеров в освоении современных информационных технологий в космическом направлении, таких как обработка радиолокационных данных с использованием облачных технологий и распределенных вычислительных систем.

Также на данный момент подготовлена вся документация и доведен до габаритно-массового макета малый космический аппарат — совместная разработка АО «ВПК „НПО машиностроения“ и Молодежного космического центра МГТУ им. Н. Э. Баумана. Кстати, он впервые будет представлен публике на авиационно-космическом салоне МАКС-2019 . В ходе работы над космическим аппаратом удалось создать смешанную команду из профессионалов и увлеченных молодых талантливых ребят. Это позволяет студентам увидеть, как в реальности опытные специалисты работают над созданием спутников, получить собственный практический опыт работы над проектом и принять осознанное решение о выборе дальнейшего трудового пути.

Перспективным направлением также является орбитальное обслуживание космических аппаратов. Сейчас ведутся исследования различных аспектов автоматического орбитального обслуживания. Первоочередными направлениями исследований стали проработка средств для обеспечения орбитальной буксировки космических аппаратов, а также средств обеспечения дозаправки в космосе и соответствующих схемно-технических решений перспективных двигательных установок.

— Памятуя о славной истории НПО машиностроения, в частности, по космическим аппаратам ИС-1 (Истребитель спутников — серия советских спутников-перехватчиков), не имеет ли отношение предприятие к космическим аппаратам „Космос-2519“, „Космос-2521“, „Космос-2523“, „Космос-2552“, которые западные СМИ наделили инспекционными возможностями?

— Нет, не имеет.

— Какая доля ГОЗ в общем объеме продукции предприятия? Что делается и что будет сделано по ГОЗ в текущем году?

— Начиная с 2013 года мы наблюдаем заметное ежегодное увеличение объемов выручки на предприятии, одновременно растет производительность труда, а также показатели эффективности работы. Так, в прошлом году объем выполненных работ превысил 45 млрд рублей, а чистая прибыль по итогам года составила около 4 млрд рублей.

Стабильно растет заработная плата, в 2018 году она составила 79 тыс. рублей. Что касается соотношения гособоронзаказа к экспорту, то в 2018 году это было 50% на 50%, а в 2019 году гособоронзаказ опережает и соотношение будет примерно 60% к 40% при увеличении экспорта.

— Какие перспективы у крымского берегового ракетного комплекса (БРК) „Утес“?

— В 2014 году мы начали восстановительные работы комплекса. Была проделана непростая работа, но поставленную задачу выполнили успешно и в срок. БРК „Утес“ — это действительно грозное оружие, которое может поражать надводные силы противника на дальности до 300 км. Крейсера, фрегаты, десантные корабли и ракетные катера — одной ракеты достаточно, чтобы вывести любой корабль из строя. Успешные пуски после проведенных ремонтно-восстановительных работ показали готовность комплекса к защите своего сектора крымского побережья. Сейчас рассматривается вопрос о перспективном перевооружении комплекса на новые образцы ракет.

— Сегодня проходит Международная молодежная научно-техническая конференция „Аэрокосмические технологии“, а насколько активно молодежь предприятия участвует в подобных научных мероприятиях?

— Молодые специалисты предприятия очень активно принимают участие в конференциях, организованных нашим предприятием. Сегодняшняя конференция уже третья в этом году. В Челомеевских чтениях, которые прошли в январе, процент участников, я имею в виду выступающих с докладами, среди молодежи, к примеру, составил более 60%. А в научно-технической конференции по перспективным разработкам ракетно-космической техники, прошедшей в апреле, этот процент составил более 50%. Также наши молодые специалисты с начала года приняли активное участие в ряде конференций, организованных другими предприятиями по всей России.

— Как вы готовите кадры „под себя“, исходя из уникальной специфики предприятия? Я имею в виду направления деятельности.

— У нас на предприятии разработана многоступенчатая система подготовки кадров, позволяющая привлекать и закреплять наиболее одаренных и мотивированных на созидательный труд молодых специалистов.

Одной из составляющих является масштабная профориентационная работа среди старшеклассников Реутова, Балашихи, Железнодорожного и Восточного административного округа Москвы. В течение учебного года Музей истории и достижений НПО машиностроения знакомит тысячи школьников с богатой историей и уникальными разработками предприятия.

Совместно с администрацией Реутова построен, оснащен и начал работу Центр инновационного творчества молодежи „Изобретариум“, где занимаются дети от 5 до 18 лет. Преподают в „Изобретариуме“ в том числе и наши сотрудники. Таким образом, ребята получают возможность, начиная с детского сада, развивать технические и научные способности, а город и предприятие — построить образовательный маршрут, ведущий талантливую молодежь из школ на аэрокосмический факультет МГТУ им. Н. Э. Баумана, расположенный у нас на территории, а затем и на работу в НПО машиностроения.

Также совместно с администрацией Реутова в прошлом году в лицее был открыт специализированный инженерный класс. В перспективе этот класс станет важным звеном в городской системе непрерывного профильного образования и обеспечит аэрокосмический факультет подготовленными абитуриентами, а потом и предприятие квалифицированными молодыми специалистами.

— Каковы особенности поступления на аэрокосмический факультет МГТУ им. Н. Э. Баумана, находящийся на территории вашего предприятия?

— Важной составляющей является программа целевого набора на факультет. Проводится отбор выпускников 11-х классов, направляемых предприятием для поступления на аэрокосмический факультет по нескольким специальностям. После получения результатов ЕГЭ они проходят собеседование с ведущими специалистами предприятия и МГТУ им. Н. Э. Баумана, в результате которого отбираются только лучшие и мотивируемые на работу абитуриенты.

Молодые специалисты, прошедшие обучение в рамках целевого набора, обязаны отработать на предприятии три года по полученной специальности. И сегодня это не только не пугает поступающих и их родителей, а наоборот, вселяет уверенность в том, что по окончании института они будут трудоустроены на стабильное и финансово успешное предприятие.

— Как строится учебный процесс для будущих конструкторов? На что делается главный упор в учебных программах и на практике?

— Аэрокосмический факультет Бауманского университета сегодня стал для нас главной кузницей кадров. Его студенты буквально с первых лет обучения находятся в производственной среде, участвуют в реальных проектах, в разработке самого нового. Работать в подразделениях могут и студенты кафедры СМ-2 (аэрокосмические системы), основанной Челомеем, а также других кафедр университета. Лабораторные занятия проводятся в лабораториях нашего предприятия. Обучение проходит в производственных помещениях, где установлена самая современная техника. У нас регулярно проходят научные конференции, и ребята участвуют в них наравне со специалистами. Их привлекают к созданию малых и наноспутников, к участию в решении инновационных задач. Подготовка сильная. Не случайно на аэрокосмическом факультете процент стипендиатов президента РФ, правительства РФ , ректора университета — самый большой в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Учебный процесс будущих молодых специалистов строится таким образом, чтобы они с первых дней были готовы к выполнению самых сложных заданий. Более того, они должны быть способны работать в любом из наших подразделений.

— Расскажите о трудоустройстве выпускников СМ-2 и аэрокосмического факультета.

— Мы принимаем на работу, конечно же, не только выпускников МГТУ им. Н. Э. Баумана. Специализаций у нас на предприятии много. Но тем, кто обучается на СМ-2 и на аэрокосмическом факультете, устроиться к нам не то чтобы легко, но комфортно. Они уже знают и наши подразделения, и чем они занимаются. Эти студенты, можно сказать, прожили здесь шесть лет. На третьем-шестом курсе они могут заключить с предприятием договор о том, что потом придут сюда на работу. И при этом получают хорошие дополнительные стипендии, на последнем курсе это плюс 15 тыс. рублей. Наши студенты имеют возможность выбрать место будущей работы. Но надо заметить, что их тоже выбирают. Больше половины приема молодых специалистов приходится именно на кафедру и на факультет.

— А когда студенты начинают работать, вы оказываете им поддержку?

— Наше предприятие практикует подход, согласно которому молодым специалистам, пришедшим работать на предприятие, в первые годы устанавливается заработная плата в размере не менее средней по предприятию. И, конечно же, предприятие оказывает финансовую и организационную поддержку своим сотрудникам, желающим повысить квалификацию и пройти дополнительное обучение. Ежегодно более 1300 работников проходят подготовку и повышение квалификации в различных образовательных учреждениях, включая программы бизнес-администрирования МВА.

Молодежь НПО машиностроения может поступить в собственную аспирантуру предприятия либо в целевую аспирантуру МГТУ им. Н. Э. Баумана. Работники в возрасте до 40 лет, успешно защитившие кандидатскую диссертацию, а также их научные руководители получают дополнительное материальное поощрение.

— Но, наверное, сегодня самым важным для молодежи является решение жилищной проблемы?

— Предприятием уже реализовано несколько льготных жилищных программ для молодых специалистов. А в конце прошлого года дан старт новой, самой масштабной жилищной программе АО „ВПК „НПО машиностроения“ за последние 25 лет, которая одобрена советом директоров предприятия. АО „ВПК „НПО машиностроения“ выступило с инициативой выделения части собственной территории под строительство жилого комплекса для своих сотрудников. Идет проработка комплексного плана застройки территории и получение соответствующих разрешений.

Кроме того, предприятие активно помогает уникальным молодым специалистам и уникальным молодым ученым при их участии в подпрограмме „Социальная ипотека“ государственной программы „Жилище“ по Московской области. За три года реализации этой программы НПО машиностроения является абсолютным лидером по количеству участников, получивших сертификаты на приобретение жилья, — 36 человек.

— Как организовывается досуг и отдых молодых специалистов?

— У молодежи предприятия нет проблем с организацией досуга и отдыха. НПО машиностроения обладает собственной современной базой отдыха на берегу Черного моря, которая только в прошлом году открылась после полной реконструкции. Путевки для сотрудников предприятия и членов их семей предоставляются по льготной цене. Для поддержания здорового образа жизни работникам предприятия предоставляются льготные абонементы в фитнес-клубы Реутова.

На предприятии создано молодежное объединение, куда входят все сотрудники до 35 лет включительно. Объединение регулярно проводит творческие и благотворительные мероприятия, организует молодежные вечера, принимает участие в спартакиадах и молодежных туристических слетах.

Профсоюзная организация предприятия проводит целый ряд интересных для молодежи мероприятий. Это и игры „Брейн-ринг“, различные экскурсии, спортивные соревнования.