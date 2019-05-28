ФСБ: приоритет Береговой охраны — в вертолетонесущих судах

О появлении Службы береговой охраны, возрастающих задачах морских пограничников и неполитической составляющей международного сотрудничества на море в интервью ТАСС ко Дню пограничника рассказал заместитель руководителя службы — руководитель департамента Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России адмирал Геннадий Медведев

— В этом году исполнится 15 лет с тех пор, как Морская охрана Пограничной службы ФСБ России была преобразована в Береговую охрану. Изменился ли круг стоящих перед ней задач?

— Современный этап развития Пограничной службы отсчитывается с 2003 года, когда силы и средства Федеральной пограничной службы вошли в состав ФСБ России. Был реализован комплекс мероприятий по преобразованию пограничных войск в пограничные органы, оптимизации их состава и численности, формированию качественно новой системы организации пограничной деятельности. Разработаны программы развития Береговой охраны, внесены изменения в законодательство Российской Федерации , касающиеся деятельности органов Федеральной службы безопасности в морском пространстве и на территории прибрежных субъектов РФ.

В области международного пограничного сотрудничества нами был детально изучен опыт и функционирование береговых охран зарубежных стран.

Сегодня, по сравнению с прошлым 15-летней давности, мы видим, что круг поставленных государством перед Пограничной службой ФСБ России задач существенно изменился. Помимо охраны государственной границы мы стали участвовать в решении таких специфических задач, как обеспечение безопасности объектов морской экономической деятельности, противодействие терроризму в морском пространстве, контроль режима плавания по Северному морскому пути (СМП), охрана морских биологических ресурсов, контроль за проведением научно-исследовательской деятельности, поиск и спасание людей, судов и объектов, терпящих бедствие на море, обеспечение безопасности объектов государственной охраны, экологический мониторинг надводной обстановки.

Расширяется международное сотрудничество. Созданы четыре форума береговых охран прибрежных государств в Арктике, на Балтийском и Черном морях, в северной части Тихого океана.

— Какие наиболее значимые для Береговой охраны события произошли за эти 15 лет?

Республике Крым в Симферополе. — За истекшие 15 лет проделан большой объем работы и произошло немало значительных изменений и событий в деятельности Береговой охраны. Не могу не упомянуть о некоторых из них. Образованы пограничные управления ФСБ России по Западному арктическому району в Мурманске , Восточному арктическому району в Петропавловске-Камчатском

Зоны ответственности пограничных органов Арктического региона охватывают акватории пяти арктических морей, приграничные территории и побережье протяженностью свыше 22,5 тыс. км.

Проведенная в 2016 году по инициативе ФСБ России работа по закреплению границ континентального шельфа Российской Федерации в районе регулирования Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК) в Баренцевом море позволила кораблям Береговой охраны обеспечить защиту экономических интересов России на территории более 20 тыс. кв. миль.

Принято участие в формировании комплексной системы обеспечения пограничной безопасности объектов ТЭК и государственной охраны, строительства Керченского перехода, транспортных коммуникаций в акваториях Азовского и Черного морей.

Готовность своевременно реагировать на угрозы безопасности пограничное управление в Крыму неоднократно подтвердило на практике. Доказательство тому — совместные с Черноморским флотом действия в 2018 году по предотвращению пяти провокаций в отношении российских буровых платформ в Черном море со стороны Украины , пресечение кораблями пограничного управления незаконной деятельности турецких и украинских браконьеров и, конечно же, пресечение попытки посягательств Украины на суверенитет России в акватории Керченского пролива в ноябре прошлого года.

При тесном взаимодействии с Росрыболовством МИД России и другими заинтересованными ведомствами сформирован дополнительный эффективный барьер незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу (ННН-промысел), который нашел свое отражение в межправительственных соглашениях со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в порты которых браконьерские суда доставляли уловы ценных видов водных биоресурсов российского происхождения.

В интересах реализации государственной политики в области противодействия терроризму совместно с аппаратом Национального антитеррористического комитета совершенствуется система противодействия террористической деятельности в морском пространстве. На базе пограничных управлений в Мурманске, Симферополе, Каспийске Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском развернуты аппараты оперативных штабов в морских районах (бассейнах) по противодействию терроризму.

Хотелось бы отметить, что это далеко не все изменения, которые произошли за последние 15 лет, а лишь те из них, которые наиболее ярко подчеркивают специфику и разносторонность деятельности Береговой охраны.

На сегодняшний день Береговая охрана — это единая организационно-функциональная система пограничных органов, реализующих свои полномочия в морском пространстве и на территории прибрежных субъектов Российской Федерации.

— Если сперва для Береговой охраны модернизировались корабли и катера еще советских проектов, то в последние годы идет переход на новый корабельный состав с новыми возможностями?

— Действительно, на смену кораблям и катерам советского периода в пограничные органы поступают современные корабли и катера новых проектов.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что корабли стали строиться по нашим специальным проектам, которые до середины 2000-х годов фактически отсутствовали. В условиях международных санкций нам удалось устранить зависимость от иностранной продукции, не допустить снижения темпов строительства кораблей и катеров.

Учитывая стремительное развитие современных технологий и значительные пространственные пределы морских акваторий, приоритетное значение для нас сегодня имеет оснащение кораблей современными вертолетными комплексами. Это существенно расширяет возможности пограничных органов по своевременному вскрытию надводной обстановки, фиксации правонарушений и при необходимости высадке на судно-нарушитель групп специального назначения для его принудительной остановки. Сегодня для Береговой охраны осуществляется серийное строительство пограничных кораблей двух проектов, вооруженных вертолетными комплексами для решения задач пограничной деятельности в территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации. Применение комплексов с беспилотными авиационными системами мы относим к перспективным направлениям освещения надводной обстановки и ведем активную работу на этом направлении.

Развитие Арктики с ее природными ресурсами и логистическими преимуществами не осталось без внимания морских пограничников.

Пограничные органы Арктического региона оснащаются кораблями ледового класса. Так, в 2016 году в пограничное управление по Западному арктическому району (Мурманск) поступил головной пограничный сторожевой корабль первого ранга проекта 22100 «Полярная звезда», который был спроектирован и построен для несения пограничной службы в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе и в арктических морях Российской Федерации. Корабль по своим характеристикам соответствует лучшим мировым аналогам. В нем воплощены последние достижения конструкторской мысли, в том числе в сфере информационных технологий. Кроме того, корабли данного проекта оснащены вертолетными комплексами и могут нести беспилотные летательные аппараты, интегрированные в автоматизированные системы технического контроля надводной обстановки. Начато их серийное строительство.

Как видим, современная Береговая охрана Пограничной службы ФСБ России обладает достаточным военно-техническим потенциалом для комплексного обеспечения пограничной безопасности государства.

— Как удается вести мониторинг ситуации с учетом серьезно увеличившейся зоны ответственности пограничников на море?

— Важное значение для Береговой охраны имеют автоматизированные системы технического контроля надводной обстановки (АСТК). В настоящее время они развернуты на участках десяти пограничных управлений.

Их применение позволяет организовать непрерывное получение информации о надводной обстановке, своевременное обнаружение нарушителей законодательства Российской Федерации о государственной границе, природоохранного законодательства, мониторинг соблюдения правовых режимов и законодательства РФ в морских пространствах при проведении морских научных и морских ресурсных исследований.

Акватории, не охваченные АСТК, прикрываются мобильными средствами технического контроля надводной обстановки.

В 2019 году завершается создание межведомственных региональных информационно-координационных центров (МРИКЦ) в Мурманске и Петропавловске-Камчатском, которые позволят перейти на новый, качественный уровень взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.

На международном уровне активно применяются автоматизированные системы обмена информацией между береговыми охранами сопредельных государств, позволяющие руководству пограничных органов принимать управленческие решения совместно с зарубежными партнерами в режиме онлайн.

В настоящее время автоматизированные системы технического контроля надводной обстановки, применяемые пограничными органами, позволяют эффективно решать задачи предупреждения и пресечения угроз безопасности Российской Федерации в морском пограничном пространстве.

— В первую очередь о работе Береговой охраны знают по задержаниям судов, занимающихся браконьерским промыслом. Как удается с ним бороться и где чаще всего выявляют нарушителей? Ведет ли погранслужба черные списки неоднократных нарушителей?

— В этом вопросе необходимо посмотреть на работу Береговой охраны пограничных органов несколько шире, чем просто задержания судов за незаконное рыболовство. Важно понимать, что наша задача заключается не только в их задержаниях.

Мероприятия по охране морских биологических ресурсов и государственному контролю в этой сфере прежде всего нацелены на выполнение поручений и решений руководства страны по обеспечению реализации государственных программ развития рыбопромышленного сектора экономики и создание законопослушным рыбакам благоприятных условий для осуществления рыболовства.

В этой связи очевидным является вывод о том, что охрана морских биоресурсов и государственный контроль выступают эффективным инструментом сдерживания незаконного рыболовства, которое наносит ощутимый ущерб экономике и препятствует нормальному функционированию стратегически важной для государства рыбной отрасли.

Выполняя государственную задачу по защите экономических интересов в области рыболовства, в 2018 году сотрудниками Береговой охраны пограничных органов на российских и иностранных рыбопромысловых судах проведено 41 296 осмотров, в ходе которых выявлено 1459 нарушений законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.

За нарушения закона задержано 15 российских и 18 иностранных судов. Стоит отметить, что задержания проводятся лишь в тех случаях, когда совершаются нарушения, влекущие за собой ощутимый экономический или экологический ущерб водным биоресурсам. К ним, например, относятся рыболовство без разрешительных документов, в запретных районах, запретными орудиями добычи водных биоресурсов, накопление на борту рыболовного судна неучтенных в промысловой документации уловов водных биоресурсов и продукции из них. К слову, только на борту иностранных судов обнаружено более 71 тонны уловов рыбы, добытой без разрешительных документов или не учтенной в промысловых журналах.

С годами динамика количества задержанных судов меняется. Если оглянуться на три года назад, то мы увидим, что по сравнению с 2016 годом общее количество задержанных за нарушения закона российских и иностранных рыбопромысловых судов снизилось на 36% (с 52 судов в 2016 году до 33 судов в 2018 году).

По-другому обстоит дело с судами под иностранными флагами.

Статистика показывает, что по-прежнему подавляющее количество российских и иностранных судов задержано в морях Дальнего Востока (в 2018 году — 28 судов, или 85% от общего количества задержанных судов). Но если число задержанных в этом регионе российских судов с 2016 года сократилось в 2,5 раза (с 35 в 2016 году до 14 в 2018-м), то количество задержанных иностранцев сохранилось практически на прежнем уровне (в 2016 году — 16, в 2017-м — 15, в 2018-м — 14).

В соответствии с законодательством Российской Федерации капитаны судов и их судовладельцы привлекаются к административной или уголовной ответственности. Суммы административных штрафов исчисляются миллионами рублей. Суда под флагами Сьерра-Леоне, Того и Танзании (так называемые суда под «удобными» флагами) конфискованы в судебном порядке в доход государства.

Что касается неких черных списков, то хочу успокоить всех, кто имеет отношение к рыболовству. Таких списков по определению быть не может, поскольку перед законом все равны.

Вместе с тем на особом контроле находятся суда, осуществляющие незаконный промысел, в том числе незаконную добычу краба, который относится к ценным видам водных биоресурсов. В частности, на Дальнем Востоке из года в год из-за своей высокой стоимости на внутреннем и внешнем рынках краб остается объектом устремлений браконьеров. Другими объектами браконьерства являются осетровые и лососевые виды рыб, кальмары, креветка, трепанг дальневосточный, минтай, треска.

В интересах декриминализации рыболовства Береговой охраной на ведомственном, межведомственном и международном уровнях проводятся целевые мероприятия. Например, во всех регионах сотрудниками Береговой охраны пограничных органов с учетом обстановки проводятся оперативно-профилактические мероприятия по борьбе с незаконной добычей ценных и особо ценных видов рыб (осетровые, некоторые виды лососей, омуль, нельма, судак и другие). С Росрыболовством и МВД России в периоды нерестового хода рыб осуществляются совместные рейды. В 2018 году проведено 1432 таких рейда.

В 2018 году при взаимодействии с береговыми охранами США и Японии были задержаны два судна под «удобными» флагами, причастные к незаконному промыслу. Ежегодно с Береговой охраной Пограничной службы Казахстана проводятся совместные оперативно-профилактические мероприятия по борьбе с браконьерством в акватории Каспийского моря. В прошедшем году еще одним участником этих мероприятий стала Береговая охрана Азербайджана.

Помимо правонарушений в области рыболовства выявляем нарушения пограничного режима и режима государственной границы на море.

— Часто ли при задержании применяют оружие?

— К сожалению, не всегда удается пресечь противоправные действия нарушителей российского законодательства без силового воздействия. Порой приходится действовать в условиях открытого физического противостояния, многочасовых преследований нарушителей и невыполнения ими законных требований об остановке, а также опасного маневрирования в отношении корабельного состава Береговой охраны, что зачастую ставит под угрозу жизнь и здоровье пограничников.

В таких случаях, когда исчерпаны все возможности к задержанию нарушителей, в рамках законных полномочий сотрудники Береговой охраны вынуждены применять оружие.

При этом важно отметить, что за последние три года количество таких случаев сократилось в 4,5 раза (с 32 случаев в 2016 году до семи в 2018-м).

— Но на море нередко нужны и спасательные действия. Занимается ли Береговая охрана спасанием гибнущих экипажей?

— Одним из важных направлений нашей работы является участие сил и средств подразделений Береговой охраны пограничных органов в решении задач поиска и спасания людей, судов и объектов, терпящих бедствие на море, во взаимодействии с аварийно-спасательными службами федеральных органов исполнительной власти в рамках единой системы поисково-спасательного обеспечения (ПСО) морской деятельности Российской Федерации.

Ежегодно, порой с риском для здоровья и жизни, в условиях сложной гидрометеообстановки сотрудники Береговой охраны самостоятельно или во взаимодействии с поисковыми и аварийно-спасательными службами оказывают помощь людям и судам, терпящим бедствие на море. Примеров много. Приведу лишь некоторые из них.

В апреле прошлого года в Баренцевом море пограничные сторожевые корабли «Сыктывкар» и «Кизляр» оказали помощь четверым терпящим бедствие гражданам России на двух маломерных плавательных средствах. Члены экипажей были подняты на борт и доставлены в города Североморск и Полярный.

В июне в Японском море пограничное патрульное судно «Андрей Евдокимов» первым пришло на помощь терпящему бедствие российскому рыболовному судну «Посейдон-2», у которого оказались частично заполнены водой два трюма, что представляло угрозу затопления судна. Экипаж был эвакуирован на " Андрея Евдокимова " бортовым плавсредством пограничного патрульного судна. В сентябре в Восточно-Сибирском море пограничные сторожевые корабли «Сахалин» и «Волга» спасли жителя города Певек, который рыбачил на резиновый лодке и штормом был вынесен в открытое море.

В октябре прошлого года в Азовском море экипаж пограничного патрульного судна «Парус» откликнулся на просьбу капитана сухогруза «Нила» под флагом Того, которое получило пробоину ниже ватерлинии. С сухогруза на борт патрульного судна были приняты семь украинских моряков.

И это не все примеры, когда корабли и патрульные суда Береговой охраны приходили на помощь. В 2018 году в Баренцевом, Азовском, Черном, Каспийском, Японском и Восточно-Сибирском морях в ходе поисково-спасательных мероприятий оказана помощь 30 судам, спасено 193 человека, из которых 167 — иностранные граждане.

— Это ведь является и темой сотрудничества с зарубежными коллегами?

— Несомненно, данные вопросы обсуждаются с коллегами из береговых охран других стран.

В этом году Российская Федерация приняла председательство в Форуме пограничных ведомств / береговых охран государств северной части Тихого океана. В апреле в Южно-Сахалинске состоялась встреча экспертов рабочих групп, в том числе в сфере морской безопасности, реагированию на чрезвычайные ситуации, по проведению совместных операций. В мае во Владивостоке проведен тренинг по отработке информационного взаимодействия. В мероприятии, проводимом в Южно-Сахалинске и Владивостоке, приняли участие делегации из Канады, Китая, Республики Корея, США, Японии.

Что касается Арктического форума береговых охран, то в период с 31 марта по 4 апреля состоялась встреча руководителей ведомств — участников форума. Одним из элементов встречи было проведение многостороннего учения по спасанию людей с судна, терпящего бедствие во льдах, «Полярис-2019» (Ботнический залив Балтийского моря). От России принял участие пограничный сторожевой корабль «Надежный». В ходе учения силами четырех кораблей береговых охран (Россия, Норвегия, Финляндия, Швеция), трех вертолетов (Финляндия — два, Норвегия), двух самолетов (Дания, Исландия) и МСКЦ отрабатывались вопросы поиска и спасания людей с судна, терпящего бедствие.

Штабом учения организованы действия по эвакуации судна, поиску и подъему из воды 286 человек (в их роли выступили волонтеры из граждан Финляндии). ПСКР «Надежный» обнаружил и поднял 15 человек со спасательных плотов. Действия российского корабля получили положительную оценку при разборе учения.

На пленарном совещании все стороны подтвердили необходимость развивать практическое аспекты сотрудничества. Кроме того, руководители делегаций Дании, Норвегии и Швеции отметили, что деятельность форума не должна политизироваться.

— Продолжается ли традиция обмена визитами кораблей Береговой охраны с зарубежными странами?

— Заход корабля в иностранный порт — не основная цель, которую мы преследуем, планируя двухсторонние и многосторонние мероприятия. Каждый международный поход сопровождается учениями, в ходе которых корабли, авиация и органы управлений сторон учатся совместно эффективно решать актуальные для каждого региона проблемы. В 2018 году проведено девять совместных международных учений, четыре из них сопровождались визитами пограничных кораблей в порты Республики Корея, Японии, Норвегии и Азербайджанской Республики. К нам приходили коллеги из Казахстана, Республики Корея и Японии.

В этом году планируются учения с береговыми охранами Норвегии, Финляндии, Эстонии, Швеции, Казахстана, Азербайджана, Турции, Республики Корея.

— В прошлом году в Казахстане была подписана Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Это придаст новизны во взаимоотношениях с коллегами из прикаспийских государств?

— В прошлом году в ходе Пятого каспийского саммита был подписан также межправительственный Протокол о сотрудничестве пограничных ведомств на Каспийском море. Он призван суммировать возможности всех пяти прикаспийских государств в борьбе с незаконной деятельностью, включая браконьерство. Планируем в этом году пригласить экспертов и руководителей пограничных ведомств, решающих задачи на Каспийском море, с целью обсудить дальнейшие шаги по развитию многостороннего сотрудничества в регионе.

— В задачи Береговой охраны помимо охраны морских границ РФ входит и борьба с терроризмом на море и морским пиратством. А прошлый год ознаменовался инцидентом с провокационной попыткой самовольного прохода украинских военных судов через Керчь-Еникальский канал в обход действующих правил судоходства. Насколько Береговая охрана готова противостоять подобным инцидентам?

— В целях противодействия терроризму совместно с аппаратом Национального антитеррористического комитета совершенствуется система противодействия террористической деятельности в морском пространстве. На базе пограничных органов в Мурманске, Симферополе, Каспийске, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском развернуты аппараты оперативных штабов в морских районах (бассейнах) по противодействию терроризму. На регулярной основе принимаем участие в проведении антитеррористических учений (тренировок) в морских районах (бассейнах).

Пограничные органы дооснащаются материально-техническими средствами, необходимыми для проведения контртеррористических операций, антитеррористических учений и тренировок.

Действительно, 25 ноября 2018 года бронированные артиллерийские катера ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и морской буксир «Яны Капу» совершили провокацию в Керченском проливе, грубо нарушив при этом международное морское право и российское законодательство.

Это далеко не первый случай проведения Украиной провокаций, которые посягают на суверенитет России в морских акваториях и в отношении российских судов.

Так, за 2018 год украинскими силовыми структурами захвачены два российских судна: сейнер «Норд» и танкер «Механик Погодин».

Безусловно, цели таких провокаций — вынуждение наших силовых структур к применению силы и использованию их результатов в политических целях.

Мы отслеживаем обстановку и надеемся на здравый смысл, но готовы к противодействию любым видам угроз, в том числе и пиратству, и не допустим попыток террористических действий в отношении объектов морской экономической деятельности Российской Федерации.

— Где готовят сотрудников Береговой охраны?

— В 2007 году решением правительства Российской Федерации в Анапе был создан Институт береговой охраны ФСБ России, который осуществляет подготовку специалистов для подразделений Береговой охраны. С 2015 года в дополнение к двум специальностям высшего образования — «судовождение» и «пограничная деятельность» — институт начал подготовку инженеров по специальности «эксплуатация судовых энергетических установок», а в 2017 году — специалистов инфокоммуникационных технологий и систем специальной связи.

В настоящее время осуществляется подготовка кадров по четырем специальностям высшего и семи специальностям среднего профессионального образования. При обучении придается приоритетное значение широкому использованию современных технологий. Имеющиеся возможности позволили с 2014 года ввести в образовательный процесс такую форму обучения, как подготовка экипажей пограничных кораблей и катеров различных проектов.

На сегодняшний день из института выпущено более 200 офицеров и 1,5 тыс. мичманов. И более 4 тыс. человек прошли подготовку по программам дополнительного профессионального образования.

Наличие в институте современной, смею утверждать, уникальной учебной и тренажерной базы позволило вывести на новый качественный уровень обучение сотрудников и формировать у них необходимые компетенции для решения всего спектра задач, стоящих перед подразделениями Береговой охраны.

Беседовал Александр Шашков