Российский ударный беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник», выполненный с применением технологии «стелс», в начале весны впервые поднялся в воздух, сообщили источники в авиастроительной отрасли.

По словам источника, в начале весны «Охотник» впервые совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиазавода , поднявшись в воздух на высоту нескольких метров, совершив так называемый подскок, после чего сразу приземлился, передает ТАСС.

Другой источник в отрасли подчеркнул, что испытания «не являются полноценным полетом, а только предваряют его и нужны для финальной проверки аэродинамики машины, ее управляемости и работы бортовых систем». Он добавил, что в течение нескольких недель была проведена серия «подскоков» «Охотника».

«При этом все действия беспилотного самолета, включая руление, разбег, набор скорости, подскок в воздух, приземление и остановку в конце ВПП, были выполнены «Охотником» автономно», — уточнил источник в авиастроительной отрасли.

В марте сообщалось, что первый полет российского ударного беспилотника «Охотник» компании «Сухой» пройдет в 2019 году. Возможности российского беспилотника «Охотник» оценили во Франции.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, на что может быть способен новый российский БПЛА.