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Российский ударный беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник», выполненный с применением технологии «стелс», в начале весны впервые поднялся в воздух, сообщили источники в авиастроительной отрасли.
По словам источника, в начале весны «Охотник» впервые совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиазавода, поднявшись в воздух на высоту нескольких метров, совершив так называемый подскок, после чего сразу приземлился, передает ТАСС.
Другой источник в отрасли подчеркнул, что испытания «не являются полноценным полетом, а только предваряют его и нужны для финальной проверки аэродинамики машины, ее управляемости и работы бортовых систем». Он добавил, что в течение нескольких недель была проведена серия «подскоков» «Охотника».
«При этом все действия беспилотного самолета, включая руление, разбег, набор скорости, подскок в воздух, приземление и остановку в конце ВПП, были выполнены «Охотником» автономно», — уточнил источник в авиастроительной отрасли.
В марте сообщалось, что первый полет российского ударного беспилотника «Охотник» компании «Сухой» пройдет в 2019 году. Возможности российского беспилотника «Охотник» оценили во Франции.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, на что может быть способен новый российский БПЛА.
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Войска , Оружие , Сухой , Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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