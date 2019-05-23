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Раскрыты потери США при войне с Ираном 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Военно-воздушные силы (ВВС) и системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана способны сорвать воздушную наступательную операцию с участием 300–350 самолетов стран НАТО (прежде всего США) и Израиля, а также до 500 крылатых ракет, пишет на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, «ожидаемые потери системы ПВО и ВВС Ирана не превысят критические, они сохранят боеспособность, тогда как потери агрессора (прежде всего имеются в виду НАТО и Израиль — прим. „Ленты.ру“) могут составить от 5–7 до 10–15 процентов».
Доктор военных наук уверен, что Военно-морские силы (ВМС) Ирана «наиболее эффективное противодействие ВМС США и их союзникам могут оказать только в прибрежных районах на удалении до 200 километров». «При этом, по оценкам американских военных специалистов, сделанным после учений с компьютерным моделированием боевых действий, потери ВМС США в случае их входа в Персидский залив могут оказаться при благоприятном для Ирана развитии обстановки весьма значительными — до одного авианосца и до 8–10 надводных кораблей класса крейсер-эсминец», — пишет эксперт.
По его мнению, потери иранских ВМС в этом случае могут превысить 50 процентов от начального боевого состава.
В феврале Сивков назвал «полнейшей глупостью» использование российских кораблей с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» для уничтожения «центров принятия решений» на территории США.
Напряженность между Вашингтоном и Тегераном выросла после 12 мая, когда в порту Фуджейры (ОАЭ) на четырех танкерах произошли взрывы, ставшие результатом диверсий.
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Комментарии9
Войска , Армия , Константин Сивков , НАТО , Lenta.ru , Израиль , Иран , США
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