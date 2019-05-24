На Северном флоте проходит сбор руководящего состава

Одной из основных его целей стало рассмотрение вопросов, связанных с совершенствованием методов работы по управлению межвидовыми группировками войск при решении задач обеспечения военной безопасности государства в Арктике.

Сегодня в Североморске начался учебно-методический сбор руководящего состава Северного флота. Традиционно это мероприятие проводится перед началом нового периода обучения для определения основных направлений служебной деятельности командующих объединениями, командиров и начальников штабов соединений, начальников органов военного управления флота.

Одной из основных целей сбора, который проходит под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева , стало рассмотрение вопросов совершенствования методов работы руководящего состава флота по управлению группировками подчиненных сил и межвидовыми группировками войск при решении задач обеспечения военной безопасности государства в Арктике.

В ходе сбора также планируется провести научно-практическую конференцию, на которой будет уделено особое внимание совершенствованию теории и практики современных операций и общевойскового боя. Участникам сборов предстоит выработать единство взглядов по применению группировок подчиненных сил и межвидовых группировок войск в арктической зоне ответственности Северного флота.

Для участников сбора запланировано проведение нескольких учебно-методических мероприятий, в том числе контрольные и показные занятия.