Генштаб ВСУ возглавил виновник массовой гибели украинских военных

Первым кадровым назначением президента Украины Владимира Зеленского в армии стала фигура нового начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. Как это человек причастен к поражению украинской армии под Иловайском , массовой гибели украинских военных — и почему он хотел уволиться из ВСУ?

Генерал Хомчак родился на западе, в Ровно , учился в Москве , служил до 1991 года в Германии, а затем стандартно продвигался по карьерной лестнице уже в украинской армии. На фоне войны такие биографии ничтожны, ибо настоящие карьеры делаются на войне, по ней и судят об офицерах и генералах. И тут с Хомчаком все плохо. Это он планировал операцию по окружению Донецка летом 2014 года, закончившуюся чудовищным для ВСУ «иловайским котлом», в должности командующего войсками сектором «Б».

Генерал-лейтенант Руслан Хомчак хорошо и близко знаком с Игорем Коломойским. Наверное, это все, что нужно знать о новом начальнике Генерального Штаба ВСУ, но все-таки поясним.

Это не смешно, но летом 2014 года планирование операции по окружению Донецка через Иловайск проходило не в Киеве в Генеральном штабе, а в Днепропетровске в кабинете правой руки тогдашнего губернатора области Игоря Коломойского Геннадия Корбана. Добрбаты курировал, кормил, обувал, одевал и вооружал лично Игорь Коломойский, потому все это и происходило в кабинете его помощника.

В совещании 5 августа помимо хозяина кабинета участвовали командиры добрбатов Семен Семенченко («Донбасс»), Андрей Билецкий («Азов») и журналист-«волонтер» Юрий Бутусов , обладавший неясным, но существенным влиянием. На связи находились глава Департамента милиции особого назначения МВД Виктор Челован и представитель МВД «в зоне АТО» Владимир Гриняк. Председательствовал Корбан.

Сперва обсуждались технические детали: с какой стороны зайти, частоты и качество связи. С опозданием на час (всего совещание длилось 5-6 часов) прибыл командующий сектором «Б» генерал Руслан Хомчак. Он занял место Корбана и объяснил «вводные». По мнению Хомчака, дело близилось к развязке. «Сепаратисты», с его слов, были деморализованы и не в состоянии вынести удар украинских войск и добрбатов. При этом критично важно одновременно окружить Донецк и снова выйти к российской границе.

Предыдущие попытки окружить Донецк через Шахтерск закончились бойней, а выход узкой кишкой к границе превратился в «изваринский котел» с позорным бегством украинских частей через российскую границу, где их интернировали. Хомчака это не смущало. Он соглашался, что сил ВСУ недостаточно, на линии фронта зияют дыры, но общая концепция сохраняется. Он с регулярными частями ВСУ блокирует Донецк, а добрбаты общими усилиями занимают Иловайск — крупнейший железнодорожный узел.

Хомчак сказал, что у него не хватает пехоты, потому зайти в Иловайск должны добрбаты. Там вообще делать нечего, там не больше 50 сепаратистов, сказал он. Вы его одним наскоком возьмете, как индейцы.

С этого момента к Иловайску в украинских частях прилепилось прозвище Илинойск, а изначально задумывавшееся как второстепенное наступление на Иловайск в результате излишней пиарактивности превратилось чуть ли не в главную битву войны.

В реальности в Иловайске стоял отряд Михаила Толстых — «Гиви» и обстрелянные части ополченцев, до этого оборонявшие Саур-Могилу — лучшее, что тогда было у донбассцев. К отряду Гиви именно тогда приклеилось название «Сомали». Прибыв под Иловайск и Саур-Могилу в разгар жары Толстых — «Гиви» сказал местному командиру с позывным «Малой» (он реально выглядит как подросток, такое строение тела): «Жарко тут у вас, прямо как в Африке. Чистое Сомали».

10 августа батальоны «Донбасс» и «Азов» отправились с толпой журналистов брать Иловайск. Семенченко предлагал сделать это «для картинки». «Там есть памятник Ленину, зачистим сепаров и стрельнем в него из гранатомета», — говорил он. Менее чем через час они с потерями и в большом недоумении откатились на прежние позиции.

Через неделю у Иловайска скопились уже чуть ли не все имевшие в наличии боеспособные добрбаты: «Донбасс», «Днепр-1», «Херсон», «Шахтерск», «Миротворец», «Свитязь», «Прикарпатье» и «Азов». 18 августа они имитировали атаки на окраины города, а основная масса ломанулась прямо в центр по прямой. К 19 августа они заняли западную часть Иловайска (железная дорога разрезает город пополам с юга на север).

Все это время части ВСУ под командованием Хомчака просто стояли на месте и не делали ничего, как бы блокируя Донецк с юга. Впоследствии это объяснялось просчетами разведки и отсутствии координации между ВСУ (то есть, Хомчаком) и добрбатами. И это на фоне постоянного муссирования темы Иловайска во всех украинских СМИ и прямыми эфирами с линии фронта через соцсети. В конце концов Хомчак распоряжается выделить танки и БМП из состава 93-й и 17-й бригад. Но было поздно. За пять дней уличных боев Иловайск был полностью разрушен, но добрбаты не смогли перейти железную дорогу.

24-го августа в День независимости Украины две механизированные группы ополченцев с двух флангов пробивают позиции добрбатов, сбрасывают их и через несколько часов полностью окружают украинскую группировку в западной части города. Батальон «Прикарпатье» побежал сразу, оставив позиции и поймать его удалось только в Кировоградской области. Батальон «Азов» просто ушел в Мариуполь, сказав, что это важнее. Весь южный участок фронта под командованием генерала Хомчака распался на глазах в течение полутора суток. 26-го катастрофа была видна невооруженным глазом.

Захарченко и Гиви предложили окруженным сдаться. 27 августа Владимир Путин предложил ополченцам приостановить наступление, то есть не брать сходу Мариуполь и предоставить окруженным украинским частям гуманитарный коридор.

Впоследствии Хомчак утверждал, что он якобы лично вел переговоры с представителями российского Генштаба об организации коридора. Условия выхода были предельно простыми: украинские части выходят из Иловайска без тяжелой техники. Тут начинается путаница, поскольку вместо этого они двинулись на выход при полном вооружении, что было расценено не как выход по гуманитарному коридору, а попытка прорыва и перегруппировки. Их закономерно уничтожили.

Представители добрбатов утверждают, что их дезинформировал Хомчак, ничего не сказав про технику. По другой версии, командиры добрбатов сами отказались сдавать оружие, а Хомчак их просто поддержал. Так или иначе, к 2 сентября иловайская группировка перестала существовать. Число погибших колеблется от 400 официально до 1500 неофициально посчитанных.

То есть, тут к Хомчаку две претензии. Во-первых, бездарное планирование и разведка. Во-вторых, непонятно кто отдал безумный приказ на выход с оружием уже после договоренностей на уровне президента Путина. И, таким образом,

запланированное Зеленским расследование событий «иловайского котла» при генерале Хомчаке–начгенштаба уже никогда не будет объективным.

В 2015 году Порошенко расформировал оперативное командование «Юг», которое возглавлял Хомчак, а ему предложили бюрократическую должность главного инспектора МО. Сейчас на Украине это подается как положительная черта. Мол, Хомчак на должного главного инспектора изъездил все части и знает положение армии. Но есть данные, что Хомчак был оскорблен этим назначением и даже говорил в узком кругу, что собирает уволиться из армии. У него зуб и на бывшего президента Порошенко, и на бывшее командование армии и Генштаба. Он легко их утопит, если будет инициировано новое расследование.

При этом про Иловайск он говорит, что план разрабатывался именно в Киеве и это начгенштаба Муженко отдал ему приказ окружать Донецк через Иловайск и Харцызск после провала операции в Шахтерске. А он лишь выполнял приказ теми средствами, что у него были. А окружение Иловайска, по его словам, осуществляли российские войска, потому и было невозможно организовать оборону. Это стандартные отговорки.

Таким образом, Хомчак ничем не лучше прежнего начгенштаба Муженко. Все они «окруженцы», разбитые генералы с сомнительной политической историей и опасными связями. Результат от таких перемен ничтожен. Конечно, если исходить из того, что украинская армия будет как-то реформироваться. Должность начгенштаба все-таки очень техническая.