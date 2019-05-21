Американские военные перехватили Ту-95

США показали перехваченные Ту-95

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) опубликовало фотографии с перехваченными российскими Ту-95 и Су-35 в небе недалеко от побережья Аляски

«Истребители NORAD перехватили российские бомбардировщики и истребители, входящие в зону действия ПВО Аляски 20 мая», — сообщило командование в официальном Twitter.

Отмечается, что всего было перехвачено два Ту-95 и два Су-35, перехват производился самолетами F-22.

Также в сообщении подчеркивается, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве.

Напомним, Минобороны России сообщало об успешно выполненном полете Ту-95МС вдоль берегов Аляски и Алеутских островов.

В сентябре 2018 года для перехвата российских Ту-95 NORAD у берегов Аляски были вынуждены поднять истребители F-22.