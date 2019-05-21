Американские военные перехватили Ту-95

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США показали перехваченные Ту-95 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) опубликовало фотографии с перехваченными российскими Ту-95 и Су-35 в небе недалеко от побережья Аляски.
«Истребители NORAD перехватили российские бомбардировщики и истребители, входящие в зону действия ПВО Аляски 20 мая», — сообщило командование в официальном Twitter.
Отмечается, что всего было перехвачено два Ту-95 и два Су-35, перехват производился самолетами F-22.
Также в сообщении подчеркивается, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве.
Напомним, Минобороны России сообщало об успешно выполненном полете Ту-95МС вдоль берегов Аляски и Алеутских островов.
В сентябре 2018 года для перехвата российских Ту-95 NORAD у берегов Аляски были вынуждены поднять истребители F-22.
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Войска , Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны , Аляска , США
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