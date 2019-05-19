Американские СМИ усомнились в дешевизне самолетов Су-57

МОСКВА , 19 мая — РИА Новости. Американское издание Drive усомнилось в реалистичности цены российских самолетов Су-57.

По информации издания, Россия планирует закупить партию из 76 таких самолетов за 2,63 миллиарда долларов (170 миллиардов рублей).

Следовательно, один самолет будет стоить порядка 34 миллионов долларов (2,2 миллиарда рублей), однако такая цена, по мнению Drive, является слишком низкой для таких истребителей.

Кроме того, издание отмечает, что цена самолета будет даже ниже чем предполагаемая стоимость самолетов Су-30МКК, которые Россия продала Китаю около двадцати лет назад.

Drive также не понимает, каким образом усовершенствования в конструкции самолета и процесса производства привели к столь резкому снижению стоимости летательного аппарата. Кроме того, издание считает, что за такую сумму Россия сможет закупить лишь партию из 16 таких истребителей (то есть по цене около 10,6 миллиардов рублей).

Ранее президент России Владимир Путин в ходе очередного совещания по военной тематике сообщил, что рассчитывает на заключение в ближайшее время контракта на закупку 76-ти новейших истребителей Су-57. Ранее программой вооружений до 2027 года планировалось закупить 16 таких самолетов. Путин сообщил, что в результате последней работы стоимость летательных аппаратов и вооружения фактически снизилась на 20%.