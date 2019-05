Photo of an SSO Senezh specialist's AK-74M with

-CAA pistol grip

-Magpul CTR buttstock

-AN/PEQ-15 laser aiming device

-Aimpoint CompM4s

-D63 "Bulgarian" muzzle brake compensator

-Fab Defense T-POD G2 fore-grip

-Zenit B-10 and RP-1

-Magpul mag assists— Rob Lee (@RALee85) 6 апреля 2019 г.