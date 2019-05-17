Почему самый засекреченный российский спецназ воюет в американском снаряжении

В вооруженном конфликте в Сирии Россия задействовала сразу несколько видов и родов войск. Действия российской авиации и походы к сирийским берегам кораблей Военно-морского флота широко освещаются по федеральным каналам. Между тем, в арабской республике выполняют задачи и Силы специальных операций (ССО) — одно из самых засекреченных подразделений Вооруженных сил России. Лица этих бойцов всегда скрыты, а результаты их действий остаются тайной. Как и в чем работает самый засекреченный российский спецназ — разбиралась «Лента.ру».

В Сирии сотрудники ССО выполняют самые разные задания: официально в Минобороны заявляли, что они занимаются в основном наведением авиации и разведкой. О нестандартных задачах этих специалистов сообщается не так часто, зато с размахом: широко освещалось их участие в боях за Алеппо и в повторном освобождении Пальмиры. Также подчеркивается роль спецназовцев в устранении лидеров боевиков и групп бандформирований, причастных к гибели российских военных. Задействовались сотрудники ССО и в ходе внезапного визита в Сирию президента России Владимира Путина в декабре 2017 года.

Еще в 2014-м «Военно-промышленный курьер», ссылаясь в том числе на офицера одного из подразделений специального назначения Минобороны, писал, что большинство военнослужащих соответствующих структур приобретают за свой счет и боевую экипировку импортного производства, и полевую форму с обувью. Причина этого, по словам собеседников газеты, банальна: в отечественных аналогах неудобно воевать. Как обстоит дело спустя пять лет, можно узнать из многочисленных фотографий сотрудников этих подразделений.

Все свое ношу с собой

Один из бойцов ССО, участвовавших в бою в сирийской провинции Идлиб в сентябре 2017 года, показал журналистам РЕН ТВ свой шлем, который в ходе столкновения выдержал попадание пули и тем самым спас его от гибели. По кадрам было легко определить, что это ЛШЗ-1+ производства российского предприятия «Армоком». На своем сайте изготовитель не указывает стоимость шлема, но в сети остались объявления о продаже такого изделия с рук за 63 тысячи рублей. Государству, по-видимому, аналогичная экипировка обходится дешевле: в 2018 году Росгвардия, согласно данным госзакупок, приобрела одну тысячу подобных шлемов за сумму, немного превышающую 50 миллионов рублей. То есть чуть больше чем по 50 тысяч за штуку.

Поставляются в ССО и другие шлемы — например, серии «Спартанец» стоимостью около 60 тысяч рублей. Зачастую шлемы подвергаются модернизации, например, оснащаются чехлами-сетками и фонариками, не говоря уже об установке приборов ночного видения и камер GoPro.

Внешне ЛШЗ-1+ и «Спартанец» напоминают линейку шлемов американской фирмы Ops-Core, разработанных при участии исследовательской лаборатории Армии США для нужд армейского спецназа. В зависимости от модификации стоимость баллистического шлема этой марки может достигать 1,8 тысячи долларов, но на своем сайте производитель предлагает скидки, снижая цены на некоторые модели до 800 долларов.

Другая важная часть индивидуальной защиты военнослужащего — бронежилет. Бойцы ССО, если судить по фотографиям, нередко выбирают модульные баллистические системы. Они, по отзывам владельцев, обеспечивают повышенную мобильность и комфорт при ношении, в отличие от штатных бронежилетов. Обладатели этого снаряжения отмечают удобство крепления различных элементов, которые позволяют носить с собой все необходимое, и возможность как облегчить систему, так и превратить ее в полноценный бронежилет с помощью дополнительных защитных компонентов.

Самым популярным производителем подобной экипировки считается американская компания Crye Precision, хотя альтернатива есть и в России — модульные баллистические системы MBS X от екатеринбургского производителя «Рейд», закупающиеся целыми группами ССО. Данное снаряжение и все его элементы действительно прошли опытную эксплуатацию в боевых условиях в Сирии и, согласно внутренним отчетам, увеличили эффективность работы сотрудников специальных подразделений, рассказывает «Ленте.ру» руководитель «Рейда» Евгений Пасхин. Среди преимуществ он отмечает комфорт использования и, как следствие, повышение выносливости, систему распределения веса, эргономичную конструкцию всей системы, а также ее модульность, позволяющую в том числе сэкономить, например, не приобретая второй бронежилет.

«Все сравнения проводились со штатными средствами индивидуальной бронезащиты, которые ранее были поставлены в подразделения другими российскими и зарубежными производителями снаряжения», — подчеркивает Пасхин, не вдаваясь в подробности.

Рассуждая о возможности массового внедрения в армии такой экипировки, он выразил уверенность в том, что от этого будет большой эффект, но признал, что система «довольно сложная» — по его словам, имеется около 500 вариантов ее сборки, и что разъяснения особенностей эксплуатации требуются порой даже сотрудникам спецподразделений.

В среднем цена за систему, которую приобретают военнослужащие, варьируется от 18 до 22 тысяч рублей, а стоимость одной из самых популярных комплектаций без учета бронепластин составляет 30,7 тысячи рублей. Избегая сравнений с зарубежными производителями, Пасхин отметил, что «всегда останутся пользователи, которым нравится либо то, либо другое».

Неприметной, но немаловажной частью экипировки бойца являются активные наушники, которые заглушают опасные для слуха шумы и усиливают слабые звуки, а также обеспечивают связь. В ССО, несмотря на наличие в армии обычной гарнитуры, для этих целей применяют решения американской компании 3M, выпускающей, помимо прочего, средства защиты слуха и зрения под брендом Peltor. Именно наушники этой фирмы можно заметить на кадрах, показанных по телевидению, у некоторых российских спецназовцев в Сирии. Стоимость одного комплекта модели ComTac XPI, разработанной для армии и пользующейся популярностью у военных, достигает 900 долларов, то есть почти 60 тысяч рублей.

Без промаха

Photo of an SSO Senezh specialist's AK-74M with

-CAA pistol grip

-Magpul CTR buttstock

-AN/PEQ-15 laser aiming device

-Aimpoint CompM4s

-D63 "Bulgarian" muzzle brake compensator

-Fab Defense T-POD G2 fore-grip

-Zenit B-10 and RP-1

-Magpul mag assistshttps://t.co/DTB2jE7wpW pic.twitter.com/Trw8YYL1Ce— Rob Lee (@RALee85) 6 апреля 2019 г. ССО используют и российское, и зарубежное оружие, но все оно проходит глубокую модернизацию под нестандартные требования с использованием оборудования от разных производителей. Таким образом спецназовцы добиваются существенного улучшения характеристик и повышения комфорта при работе с оружием. Подробно с «прокачкой» можно ознакомиться на примере автомата АК-74М одного из бойцов ССО, фотография которого появилась в сети в апреле и вызвала немалый интерес.

На представленный автомат установлены телескопический приклад и накладка на магазин американской фирмы Magpul, пистолетная рукоять G47 израильской CAA, разработанный в США лазерный целеуказатель AN/PEQ-15, коллиматорный прицел Aimpoint CompM4s, тактическая рукоятка T-POD G2 от израильской FAB Defense, болгарский пламегаситель, выпускающийся едва ли не везде, а также отечественные комплектующие — цевье Б-10 и рукоятка перезарядки РП-1 от «Зенита»

По текущему курсу доллара стоимость такого «обвеса» с учетом доставки зарубежных компонентов в Россию достигает 190-200 тысяч рублей, однако вполне вероятно, что тюнинг делался еще в то время, когда курс был ниже, — соответственно, и цена необходимого оборудования для российского покупателя была меньше.

Импортозаместились

На большинстве снимков из Сирии российские спецназовцы облачены в камуфляж американской расцветки MultiCam. Они используют в том числе полевую форму, выпускающуюся фирмой Propper — одного из основных поставщиков Армии США. И хотя в связи с массовым импортозамещением в России пытаются создать аналоги всего и вся, обмундирование американского образца остается популярным и становится примером для подражания, о чем открыто говорят отечественные производители.

Помимо вышеупомянутой одежды от Propper, на бойцах ССО были замечены боевые рубашки и брюки от Crye Precision. Стоимость такого комплекта составляет около 450 долларов. За пять лет, как выяснилось, зарубежной боевой одежде появилась отечественная альтернатива от «VОИН», которая, по заверению производителя, создавалась «под специфику задач одного специального подразделения, по просьбе Минобороны» и с учетом плюсов и минусов американского «гардероба».

Чтобы получить изделие с желаемыми характеристиками, сотрудники спецподразделений чаще всего напрямую обращаются к производителям, рассказывает «Ленте.ру» руководитель этого бренда Юрий Деревянко , приводя в пример процесс создания боевых брюк.

«Инструкторский отдел ССО одной из воинских частей обратился к нам для создания универсальной и интегрированной многослойной защиты колен. Мы создали», — говорит он, отмечая, что процесс разработки, создания и тестовой носки занял около полутора лет.

По его словам, свои идеи силовики доносят до производителей сами, изучая все новинки соответствующего рынка.

«В любом боевом подразделении специального назначения есть — как мы, производители, называем их — «моторчики», — объясняет эксперт. — Это не назначаемая должность. Данные сотрудники пользуются уважением в своих группах, так как тратят собственные время и силы для подбора лучшей экипировки и снаряжения».

Вся новая продукция обязательно тестируется в элитных боевых подразделениях, несколько образцов за счет компании получают сотрудники ССО, ФСБ , Службы безопасности президента и других структур, продолжает Деревянко. «Особенно важным для нас является полигон Сирия. Там очень жесткие климат и рельеф: очень жарко, частые стирки одежды, много пыли», — уточняет он, вспоминая, как бойцы одной из групп ССО, для которых, по их просьбе, колени брюк были упрочнены тканью кордура, по итогам командировки в Сирию признались, что испытывали дискомфорт из-за сильного потоотделения как раз в области колен. В итоге компания нашла собственное решение: ткань перфорировали лазером, сделав небольшие отверстия.

«Мы не показываем генералам очередные копии американских брюк»

Говоря об экономической стороне вопроса, руководитель «VОИН» подтвердил, что спецназовцы чаще всего покупают экипировку за свой счет. «Перед каждой командировкой они вынуждены самостоятельно закупать за собственный счет те элементы боевого снаряжения, без которых им будет тяжело выполнить боевые задачи, и в том числе это касается одежды», — подчеркивает он. Средний чек военнослужащего на брюки максимальной комплектации, рубашку и китель предприниматель оценил в 20-25 тысяч рублей.

Рассуждая о влиянии санкций и политики импортозамещения на рынок боевой одежды, Деревянко заметил, что за пять лет в России сформировалась самобытная отрасль со своим стилем и новыми идеями, которых, по его мнению, за рубежом не хватает: «Судя по их выставкам, новых концептуальных решений у них уже нет — скучно. И мы это знаем: на международных выставках к нашим сотрудникам подходят их специалисты и начинают с интересом изучать то, что на них надето. Мы не показываем генералам очередные копии американских брюк, но с русским названием, выдавая их за „русский продукт“».

Но это все касалось одежды для спецназа России, а с обувью долгое время были проблемы. «В форменных деревяшках ходить вообще невозможно, да еще и опасно для жизни», — рассказывал «Военно-промышленному курьеру» неназванный офицер, отмечая, что дешевая альтернатива им есть, но в снабжении ее до сих пор нет.

В сирийской кампании бойцы ССО «засветились» в самой разной обуви: белорусских берцах «Калахари», «Рысь» и «Кобра», а также в ботинках небезызвестной российской компании «Фарадей», специализирующейся на производстве обуви для силовых структур. Впрочем, некоторые особенно требовательные предпочли отечественным и белорусским аналогам зарубежные варианты — например, в несколько раз превышающую их по стоимости обувь от немецкой Haix. За пару подходящих для военных задач ботинок этого бренда придется выложить от 12 до 18 тысяч рублей.

Таким образом, чтобы экипироваться для командировки в такую страну, как Сирия, бойцу Сил специальных операций понадобится от 350 тысяч до полумиллиона рублей. Естественно, это зависит от его требований и пожеланий. Много ли это? Вполне внушительно, учитывая, что расходы по большей части ложатся на семейный бюджет. Однако это совсем немного для государства, которое отправляет специально обученного офицера засекреченного российского спецподразделения в одну из самых горячих точек планеты и в то же время надеется избавиться от избитого образа «русского спецназовца» в бандане, берцах и со старым «калашом».