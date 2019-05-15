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США в Румынии «оголят» южную Россию 

Lenta.ru 15 мая 2019
Развертывание американского комплекса противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) в Девеселу (Румыния) обусловлено неспособностью России подавить работу радара GBR (Graund Based Radar), пишет «Военное обозрение».
«Данный радар, получивший индекс AN/TPY-2 и работающий в высокоточном сантиметровом X-диапазоне волн, является наиболее продвинутым и помехозащищенным изделием в классе мобильных буксируемых РЛС [радиолокационных станций] дальнего радиолокационного обнаружения, сопровождения целей и наведения на них», — сообщает издание.
Из-за того, что AN/TPY-2 позволяет «минимизировать мощность излучения в направлении средств РЭБ [радиоэлектронной борьбы] противника (обнулять сектора диаграммы направленности)», то, продолжает «Военное обозрение», «подавить работу данной станции будет весьма затруднительно даже полной эскадрилье крымских Су-30СМ», тогда как «GBR сможет предоставить операторам комплекса THAAD непаханое поле возможностей в плане сканирования воздушного пространства над Крымом и Краснодарским краем на предмет воздушного перемещения военно-транспортной и стратегической авиации ВКС России».
Согласно изданию, «единственной естественной помехой для данного рода деятельности расчета комплекса THAAD станет явление радиогоризонта».
Развертывание THAAD в Девеселу завершилось в мае. В течение нескольких недель комплекс должен заменять стационарную систему Aegis Ashore, которая в настоящее время проходит модернизацию.
В марте сообщалось, что американские войска, входящие в Европейское командование Вооруженных сил США, развернули в Израиле комплекс THAAD.
Подвижный комплекс противоракетной обороны THAAD предназначен для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Поражение цели осуществляется путем кинетического перехвата. Головным разработчиком THAAD выступает американская военно-промышленная компания Lockheed Martin. Система серийно выпускается с 2008 года.
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Войска , Армия , Видео , Оружие , Военное обозрение , Румыния , США
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