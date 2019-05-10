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Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве 

Российская Газета + ещё 29 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы. Помимо прочего СМИ обратили внимание на военную технику, участвовавшую в нем.
"На параде, посвященном 74-й годовщине победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, приняли участие 13 000 военнослужащих и 130 единиц военной техники, начиная с танков Т— 34 времен Второй мировой войны и заканчивая мощными комплексами с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", — сообщает ABC News.
В материале отмечается, что на параде была представлена "самая передовая военная техника России". В частности, речь идет о танках Т-14 "Армата" и зенитных ракетных системах С-400 "Триумф".
А, например, Daily Mail особенно впечатлил кабриолет Aurus. Отмечается, что в "режиме парада" машина очень плавно движется со скоростью менее 12 миль в час. Автомобиль уже заинтересовал представителей Саудовской Аравии.
Напомним, по Красной площади во время парада проехали 132 единицы техники. Причем это в основном были современные образцы.
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Комментарии2
Войска , Армия , В мире , Оружие , Daily Mail , телеканал АВС , Германия , Москва
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