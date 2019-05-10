Запад отреагировал на парад Победы в Москве

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грандиозное зрелище: Западные СМИ о параде Победы 

Рамблер + ещё 32 1 час назад
Западные СМИ впечатлились парадом Победы в Москве. Обширные репортажи с Красной площади появились во многих иностранных изданиях. Пресса пишет о мощи российского оружия и грандиозном зрелище, устроенном 9 мая в столице.
«В параде, посвященном 74-й годовщине победы над нацистской Германией, участвовали 13 тысяч военнослужащих и 130 единиц военной техники», — сообщает ABC News.
Издание отмечает, что на параде была представлена современная техника и оружие времен войны. В частности, упоминаются танки Т-34 и новейшие бронемашины на платформе «Армата».
Многие западные СМИ обратили внимание на ядерное оружие и системы ПВО, продемонстрированное на Параде Победы.
«Перед ветеранами и высокопоставленными лицами предстали мобильная межконтинентальная ядерная установка Ярс, передовая система противовоздушной обороны С-400, и новый президентский лимузин V-8», — пишет Daily Mail
The Washington Times упоминает, что на парад прибыл звездный голливудский актер Стивен Сигал, ранее получивший гражданство России.
Издание также считает, что «День Победы приобретает религиозный характер, хотя советские солдаты защищали атеистическую страну». К такому выводу репортеров подтолкнуло то, что министр обороны России Сергей Шойгу публично перекрестился, подавая сигнал к началу парада на Красной площади.
Комментарии749
Войска , Армия , Видео , В мире , Оружие , Сергей Шойгу , Стивен Сигал , Daily Mail , The Washington Times , телеканал АВС , Германия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против России: Порошенко обратился с просьбой к Меркель62
Названа официальная причина смерти Доренко67
На защиту «Северного потока -2» встали в Европе182
«Мерзко»: Танцующая на пилоне жена экс-депутата разгневала соцсети
«Гнилое воскресенье»: инаугурация Зеленского под угрозой48
Видео
Против России: Порошенко обратился с просьбой к Меркель
Украина В мире
«Мерзко»: Танцующая на пилоне жена экс-депутата разгневала соцсети
Общество
«Гнилое воскресенье»: инаугурация Зеленского под угрозой
Украина В мире
Кто и как будет делить наследство Доренко
Шоу-бизнес
Запад отреагировал на парад Победы в Москве
Войска Армия
Названа официальная причина смерти Доренко
Происшествия
Очевидец раскрыл подробности гибели Доренко
Происшествия
Первая катастрофа Superjet: с чего все началось
Происшествия Статьи
«Отмыться от такого ещё не удавалось»
В мире Украина
«Они всегда рядом»: Катя Лель снова увидела НЛО
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение