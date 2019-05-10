Запад отреагировал на парад Победы в Москве

Западные СМИ впечатлились парадом Победы в Москве. Обширные репортажи с Красной площади появились во многих иностранных изданиях. Пресса пишет о мощи российского оружия и грандиозном зрелище, устроенном 9 мая в столице.
«В параде, посвященном 74-й годовщине победы над нацистской Германией, участвовали 13 тысяч военнослужащих и 130 единиц военной техники», — сообщает ABC News.
Издание отмечает, что на параде была представлена современная техника и оружие времен войны. В частности, упоминаются танки Т-34 и новейшие бронемашины на платформе «Армата».
Многие западные СМИ обратили внимание на ядерное оружие и системы ПВО, продемонстрированное на Параде Победы.
«Перед ветеранами и высокопоставленными лицами предстали мобильная межконтинентальная ядерная установка Ярс, передовая система противовоздушной обороны С-400, и новый президентский лимузин V-8», — пишет Daily Mail
The Washington Times упоминает, что на парад прибыл звездный голливудский актер Стивен Сигал, ранее получивший гражданство России.
Издание также считает, что «День Победы приобретает религиозный характер, хотя советские солдаты защищали атеистическую страну». К такому выводу репортеров подтолкнуло то, что министр обороны России Сергей Шойгу публично перекрестился, подавая сигнал к началу парада на Красной площади.