Запад отреагировал на парад Победы в Москве

Грандиозное зрелище: Западные СМИ о параде Победы

Западные СМИ впечатлились парадом Победы в Москве . Обширные репортажи с Красной площади появились во многих иностранных изданиях. Пресса пишет о мощи российского оружия и грандиозном зрелище, устроенном 9 мая в столице.

«В параде, посвященном 74-й годовщине победы над нацистской Германией, участвовали 13 тысяч военнослужащих и 130 единиц военной техники», — сообщает ABC News.

Издание отмечает, что на параде была представлена современная техника и оружие времен войны. В частности, упоминаются танки Т-34 и новейшие бронемашины на платформе «Армата».

Многие западные СМИ обратили внимание на ядерное оружие и системы ПВО, продемонстрированное на Параде Победы.

«Перед ветеранами и высокопоставленными лицами предстали мобильная межконтинентальная ядерная установка Ярс, передовая система противовоздушной обороны С-400, и новый президентский лимузин V-8», — пишет Daily Mail

The Washington Times упоминает , что на парад прибыл звездный голливудский актер Стивен Сигал , ранее получивший гражданство России.