«Гремящий» прибыл в Кронштадт на торжества в честь Дня Победы

В четверг на борту корабля состоится торжественное построение, а после праздничных мероприятий личный состав посетит достопримечательности Кронштадта

Новейший корвет «Гремящий» добрался до Кронштадта. Здесь боевой корабль примет участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы.

«Корвет прибыл в Кронштадт и ошвартовался у причала для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — сообщил Дыгало.

В четверг на борту корабля состоится торжественное построение, а после праздничных мероприятий личный состав посетит достопримечательности Кронштадта. Затем «Гремящий» вернется в Финский залив, где продолжит заводские ходовые испытания.