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«Гремящий» прибыл в Кронштадт на торжества в честь Дня Победы 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: Минобороны России
В четверг на борту корабля состоится торжественное построение, а после праздничных мероприятий личный состав посетит достопримечательности Кронштадта.
Новейший корвет «Гремящий» добрался до Кронштадта. Здесь боевой корабль примет участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы.
Как отметил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России Игорь Дыгало, «Гремящий» прибыл в Кронштадт из Финского залива, где проходил первый этап ходовых испытаний.
«Корвет прибыл в Кронштадт и ошвартовался у причала для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — сообщил Дыгало.
В четверг на борту корабля состоится торжественное построение, а после праздничных мероприятий личный состав посетит достопримечательности Кронштадта. Затем «Гремящий» вернется в Финский залив, где продолжит заводские ходовые испытания.
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Войска , Игорь Дыгало , Министерство обороны , Кронштадт
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