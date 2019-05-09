В четверг на борту корабля состоится торжественное построение, а после праздничных мероприятий личный состав посетит достопримечательности Кронштадта.
Новейший корвет «Гремящий» добрался до Кронштадта. Здесь боевой корабль примет участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы.
Как отметил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России Игорь Дыгало, «Гремящий» прибыл в Кронштадт из Финского залива, где проходил первый этап ходовых испытаний.
«Корвет прибыл в Кронштадт и ошвартовался у причала для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — сообщил Дыгало.
В четверг на борту корабля состоится торжественное построение, а после праздничных мероприятий личный состав посетит достопримечательности Кронштадта. Затем «Гремящий» вернется в Финский залив, где продолжит заводские ходовые испытания.