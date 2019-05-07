Минобороны опубликовало документы об освобождении Севастополя от гитлеровцев

Как сообщили во вторник журналистам в военном ведомстве, все желающие смогут ознакомиться с оперативными сводками и журналом боевых действий войск Приморской армии. В мультимедийном разделе представлены схема германских оборонительных сооружений и базирования авиации в районе Севастополя с данными аэрофотосъемки 13 и 20 апреля 1944 года, редкие фотографии, справки, статьи из периодических изданий, свидетельствующие о кровопролитных боях за город. Среди исторических документов представлены показания пленного немецкого штабного врача Рудольфа Руттенштейнера.

Минобороны также впервые публикует фотоснимки улиц Севастополя, на которых запечатлены разрушения, произведенные гитлеровцами. После освобождения, напомнили в министерстве, в городе осталось всего семь зданий с крышами, а от довоенного населения в 112 тыс. человек — чуть более 2 тыс.

Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года — в этот день бойцы 32-й гвардейской стрелковой дивизии водрузили знамя на Севастопольской панораме. "В час ночи 10 мая 1944 года Москва от имени Родины салютовала бойцам армии и флота 24 залпами из 324 орудий. Через 75 лет — 10 мая 2019 года — в Москве в парке Победы на Поклонной горе в 22:00 в ознаменование 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков также будет дан праздничный салют", — добавили в Минобороны.