Самолеты в небе над Москвой попали на видео

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Репетицию воздушной части Парада Победы сняли на видео 

Профиль + ещё 4 39 минут назад
Репетицию воздушной части Парада Победы сняли на видео4 мая в небе над Москвой прошла репетиция воздушной части Парада Победы. В ней участвовали лучшие российские экипажи и летные группы. Они стартовали с девяти аэродромов в разных областях России (Московской, Липецкой, Тверской, Калужской, Саратовской, Ивановской, Воронежской и Рязанской), но над Москвой оказались в одно время — примерно в 10.20. В это же время они пролетят на Параде 9 Мая.
В Минобороны сообщили, что в репетиции были задействованы 74 самолета и вертолета, группы «Русские витязи» и «Стрижи», а также комплекс дальнего радиолокационного дозора А-50. Ракетоносец Ту-95МСМ продемонстрировал дозаправку с Ил-78. Полеты выполнялись на высоте от 150 до 450 метров на скорости от 200 до 550 км/час, сообщает Говорит Москва.
Следующая репетиция воздушной части Парада состоится 7 мая.
Ранее «Профиль» писал, что 4 мая с 17.30 из-за репетиции Парада Победы будет перекрыт ряд московских улиц.
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Войска , Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны , Москва
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