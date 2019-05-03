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ДНР оценила потери украинских военных за год 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Yulii Zozulia/Zuma/Global Look Press
Вооруженные силы Украины за год потеряли убитыми и раненными более 1 тыс. человек, сообщил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Речь идет о периоде с 30 апреля 2018 года, когда Киев объявил о завершении «антитеррористической операции» в Донбассе и начале «операции объединенных сил» под командованием Сергея Наева, передает ТАСС.
По информации ДНР, за это время ВСУ потеряли убитыми 219 человек, еще 844 украинских военных получили ранения, а 1 тыс. 252 — дезертировали или пропали без вести.
Басурин также сообщил, что из-за отсутствия должного контроля из строя вышли более 70 единиц боевой техники ВСУ.
Напомним, в ДНР также опровергли заявление Наева о том, что за год украинские войска вернули под контроль Киева около 24 кв. км территории в Донбассе.
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Войска , Армия , Эдуард Басурин , ИТАР-ТАСС
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